為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    愛在監獄蔓延時……她出獄後竟淪「假釋」工具人

    為了另一半的假釋分數，女收容人與男收容人結婚，1年後悔婚，法院判離。（圖擷取自Herald Sun）

    為了另一半的假釋分數，女收容人與男收容人結婚，1年後悔婚，法院判離。（圖擷取自Herald Sun）

    2025/02/16 16:36

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一對男女發展出「監獄戀情」，男方刑期長達17年，女方刑期不到2年，女方一出獄2人就辦理結婚，先生希望太太常來探監，增加假釋的機會，這段婚姻獲得監所和獄友的祝福！但女方在結婚之後才知道先生刑期長達17年，更慘的是她淪為「假釋」工具人，男力為求達成假釋標準，不斷催促太太前來面會，太太「蠟燭兩頭燒」，一方面要適應出獄後的社會，一方面又要三不五時到監所探監，她以婚姻已生重大破綻而無回復希望訴請離婚，法官認定太太所說有依據，因此准予離婚。

    新修正的假釋制度中，「家庭支持度」列為重點，但只有「家人」前來探監才有分數。該案男方2017年因詐欺取財、脫逃等罪入獄，女方因輕罪僅2年刑期，她在2023年出獄便與在獄中的男友結婚，先生騙她「只要妳常常來探望我，獲得假釋分數，我2年就可出獄」，雖然2人沒有結婚和同居之事實，但彼此仍相互鼓勵、扶持，先生在獄中積極表現，太太也依約每個月到監所探望，「愛在監獄蔓延時」鼓舞許多獄友。

    無奈蜜月期一過，這段婚姻開始變質，太太意外發現先生刑期長達17年4個月，探監再多次也難以2年內出獄。太太認為，她與先生已無法共營家庭生活，亦不能隨時取得聯繫，先生無法從直接照顧她之日常起居、提供精神上依賴，自她出監以來，工作不順、須自立更生，又要爭取未成年子女之親權，心力交瘁，婚姻破綻不斷擴大。

    判決書指出，太太覺得自己像「爭取假釋的工具人」，先生不斷要求她寄錢、寄物品，以及前往接見以完成假釋分數，於其無法前往時便威脅要前妻來探視之情感勒索等語。

    先生辯稱，早在結婚時，太太就知道他刑期不短，否則怎會嫁給他，雙方應沒有無法維持婚姻的重大事由。他聲明，將原告之訴駁回。

    法官認為，雙方結婚時女方尚未確知男子何時出監，自結婚時起長期均未共同生活，被告於原告假釋出監後猶長期在監，被告無視妻子工作、生活上已經沒有多餘的時間及金錢支付被告所需，女子也未體諒被告在監，生活大小事均需仰賴原告代為處理現況，多次就金錢、接見等事發生爭吵，欠缺夫妻應共同生活、相互扶持同安共苦，依民法第1052條第2項規定准許離婚。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播