愛在監獄蔓延時……她出獄後竟淪「假釋」工具人

為了另一半的假釋分數，女收容人與男收容人結婚，1年後悔婚，法院判離。（圖擷取自Herald Sun）

2025/02/16 16:36

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一對男女發展出「監獄戀情」，男方刑期長達17年，女方刑期不到2年，女方一出獄2人就辦理結婚，先生希望太太常來探監，增加假釋的機會，這段婚姻獲得監所和獄友的祝福！但女方在結婚之後才知道先生刑期長達17年，更慘的是她淪為「假釋」工具人，男力為求達成假釋標準，不斷催促太太前來面會，太太「蠟燭兩頭燒」，一方面要適應出獄後的社會，一方面又要三不五時到監所探監，她以婚姻已生重大破綻而無回復希望訴請離婚，法官認定太太所說有依據，因此准予離婚。

新修正的假釋制度中，「家庭支持度」列為重點，但只有「家人」前來探監才有分數。該案男方2017年因詐欺取財、脫逃等罪入獄，女方因輕罪僅2年刑期，她在2023年出獄便與在獄中的男友結婚，先生騙她「只要妳常常來探望我，獲得假釋分數，我2年就可出獄」，雖然2人沒有結婚和同居之事實，但彼此仍相互鼓勵、扶持，先生在獄中積極表現，太太也依約每個月到監所探望，「愛在監獄蔓延時」鼓舞許多獄友。

請繼續往下閱讀...

無奈蜜月期一過，這段婚姻開始變質，太太意外發現先生刑期長達17年4個月，探監再多次也難以2年內出獄。太太認為，她與先生已無法共營家庭生活，亦不能隨時取得聯繫，先生無法從直接照顧她之日常起居、提供精神上依賴，自她出監以來，工作不順、須自立更生，又要爭取未成年子女之親權，心力交瘁，婚姻破綻不斷擴大。

判決書指出，太太覺得自己像「爭取假釋的工具人」，先生不斷要求她寄錢、寄物品，以及前往接見以完成假釋分數，於其無法前往時便威脅要前妻來探視之情感勒索等語。

先生辯稱，早在結婚時，太太就知道他刑期不短，否則怎會嫁給他，雙方應沒有無法維持婚姻的重大事由。他聲明，將原告之訴駁回。

法官認為，雙方結婚時女方尚未確知男子何時出監，自結婚時起長期均未共同生活，被告於原告假釋出監後猶長期在監，被告無視妻子工作、生活上已經沒有多餘的時間及金錢支付被告所需，女子也未體諒被告在監，生活大小事均需仰賴原告代為處理現況，多次就金錢、接見等事發生爭吵，欠缺夫妻應共同生活、相互扶持同安共苦，依民法第1052條第2項規定准許離婚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法