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    首頁　>　社會

    台中新光三越氣爆第4天 本部長：我比大家更想知道原因！

    新光三越營業本部長曹美虹（中）表示，氣爆原因還在調查釐清，她比社會大眾更想知道真相。（資料照）

    新光三越營業本部長曹美虹（中）表示，氣爆原因還在調查釐清，她比社會大眾更想知道真相。（資料照）

    2025/02/16 16:30

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台中新光三越13日發生嚴重氣爆，造成4死逾30傷慘劇。悲劇發生後第4天，新光三越營業本部長曹美虹表示，公司開設的受害人專線，截至目前為止已至少接到115通電話，目前氣爆原因還在調查釐清，新光三越絕不逃避責任，她比社會大眾更想知道真相。

    至少接到115通電話

    綜合媒體報導，新光三越台中中港店中午，施工中的12樓美食街突然發生氣爆，震驚全台。今天（16日）下午，新光三越再次召開記者會說明事故進度，營業本部長曹美虹表示，今天還是做善後工作，並持續關心受傷的民眾與夥伴，事發後第一時間開設的受害人專線（0800-008-011），目前已至少接到115通電話，主要是受傷、車損、顧客訂貨及取貨等相關事宜。

    曹美虹接著說，公司方要再次向所有在第一時間幫忙的無名英雄、警消醫護、媒體和各界人士道歉，現在還在調查釐清氣爆原因，新光三越會全力配合、協助檢警，絕不逃避責任，「相信我，我絕對比社會大眾更想知道原因。」

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