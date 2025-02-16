175咖啡公路夜間路檢 警查獲改裝噪音車等違規27件

白河警分局一連兩天在山區175咖啡公路路檢稽查，共查獲違規不法27件包括酒後駕車1件、舉發交通違規10件；並蒐證改裝噪音車16輛。（警方提供）

2025/02/16 16:10

〔記者王涵平／台南報導〕白河警分局一連兩天在山區175咖啡公路路檢稽查，共查獲違規不法27件包括酒後駕車1件、舉發交通違規10件；並蒐證改裝噪音車16輛。

警方表示，近日夜晚有濃霧，市172、175線山路蜿蜒，行車視線不佳，然沿途關子嶺溫泉、甕仔雞城等美景美食，仍吸引不少遊客上山，為維護山區居民安寧與用路人行車安全，14至16日深夜在關子嶺、南寮山區主要道路執行路檢及交通稽查勤務。

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警方指出，在市175關子嶺、南寮及崁頂路段，共查獲酒後駕車涉公共危險罪嫌1件、當場扣繳車牌及移置保管汽車；攔查舉發汽車頭燈電系擅自變更未登記檢驗、擅自拆除後雨刷、無照駕車等改裝及惡性交通違規10件。另拍照蒐證汽車涉違規改裝或噪音疑慮共16輛，已全數舉報由環保局或監理單位依權責審查召回檢測、參加臨時檢驗。

警方提醒，汽機車設備並非均可改裝，必須符合道路交通安全規則、車輛型式安全審驗管理辦法等法規，並辦理審驗登記，請車主勿隨意變更（拆除或加裝）愛車雨刷、燈光、排氣管等配備，更不可擅自變更頭燈電系、車身、引擎、底盤設備。

另，依噪音管制法第26條規定，車輛噪音超過環保局檢測標準者，將處車主或使用人1800元以上3600元以下罰鍰，且車輛必須改善至複驗合格。環保局已於市175、172線設置「常有聲音照相，請降低音量行駛」告示牌及機動噪音蒐證執法設備，常態全天候蒐證執法。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

白河警分局一連兩天在山區175咖啡公路路檢稽查，共查獲違規不法27件包括酒後駕車1件、舉發交通違規10件；並蒐證改裝噪音車16輛。（警方提供）

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