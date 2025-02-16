專詐好友熟人 詐欺累犯誘騙投資民宿又被逮

江男簽署股權讓渡書。（記者徐聖倫翻攝）

2025/02/16 15:57

〔記者徐聖倫／新北報導〕34歲蘇姓男子有多起詐欺前科，多次進出監獄仍不悔改，近期蘇男又以假借投資北市知名遊憩區民宿為由，詐騙自己的好友江姓男子投資20萬元，所幸江男繳了第一期之後醒悟報警，新北市林口警分局派員查緝，再次將蘇男逮捕送辦。

據了解，蘇男月前向舊識江男聲稱台北貓空有管道投資經營民宿，蘇男稱自己擁有股份，對江男稱這家民宿蠻賺錢，誘騙江男接收他的股份，以一股20萬元入股。江男聽完認為有利可圖，於是決定分20期接受讓渡，當下也隨即掏出2萬5000元交付蘇男。

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江男過年期間興沖沖向友人分享自己的投資，友人認為這起投資有問題，向江男提醒可能受騙，江男仔細想過後，前往林口警分局報案。警方一調查，果然發現蘇男與他聲稱有投資的那間民宿一點關係都沒有，確定江男受騙事實。

警方調查，蘇嫌有多起詐騙前科，多次進出監獄，在北北基桃多處行騙，詐騙對象多是自己的好友或社交媒體上的網友。除了投資詐騙外，還曾聲稱能協助購買演唱會門票、優惠價購買手機等，藉由熟識降低戒心，引誘被害人受騙上當。

警方昨出擊逮人，順利在蘇男住處將其逮捕，蘇男承認犯案，警詢後將其依詐欺罪嫌移送法辦。警方呼籲，投資應保持謹慎態度，對於來路不明或標榜「高額回報」的投資機會，應多方查證，避免落入詐騙陷阱。如有任何疑似詐騙情形，請立即向警方報案，共同打擊不法，保護自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

江男簽署股權讓渡書。（記者徐聖倫翻攝）

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