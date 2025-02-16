台中新光三越氣爆後首週休 在地人見這一幕：驚掉下巴

新光三越13日發生嚴重氣爆，周遭顯得異常冷清。（記者許國楨攝）

2025/02/16 16:01

〔記者許國楨／台中報導〕台中新光三越13日發生嚴重氣爆事故，造成4人死亡、逾30人受傷，震驚全台，而事故發生後的首個週休2日，過去人潮洶湧的七期商圈卻顯得異常冷清，不少在地人直呼「從沒見過假日這麼冷清的新光三越周邊」，連台灣大道都沒有塞車，令人驚掉下巴。

台中七期商圈有新光、大遠百2大百貨，再加上鄰近商場、國家歌劇院等設施，每到假日都湧入大量車潮，過去就有民眾不滿每逢假日到此都是「塞、塞、塞」，更痛批短短幾分鐘路程，開車可能要走2、30分鐘，許多駕駛更感覺像是面臨「黑暗交通」，為此，交通局也祭出配套措施改善台灣大道慢車道及新光、大遠百周邊車流壅塞情況。

請繼續往下閱讀...

但新光三越13日發生嚴重氣爆事故釀重大傷亡，有在地民眾就發現，與新光三越相鄰的大遠百，車潮人潮較平時驟減，「住台中西屯區這麼久，第一次看到週休二日的大遠百人這麼少，連排隊的車流也少了許多」。

此外，台灣大道慢車道車流量也大幅下降，過去每逢假日必塞的路段，如今幾乎無須等待即可通行，當地民眾指出，往常假日時，慢車道的車輛會分兩行，一行往新光三越、一行往大遠百，如今卻顯得空蕩蕩，足見氣爆事件對商圈帶來的衝擊。

新光三越目前已被無限期勒令停業，待相關單位確認工安、建管與勞動檢查符合標準後才能復業，民眾說，即便新光三越重新開門迎客，想要回到過去的熱鬧榮景，恐怕仍需一段時間來恢復消費者的信心。

新光三越前的台灣大道慢車道，以往週休2日車潮人潮洶湧。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法