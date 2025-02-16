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    首頁　>　社會

    民宿老闆朝數發部連轟3槍判刑羈押 請求交保照顧癌母遭駁

    民宿老闆張男朝數發部連轟3槍洩恨，一審被判刑4年10月，已上訴高院審理中；被羈押的張男請求給予交保以照顧癌母，遭高院駁回。（資料照）

    民宿老闆張男朝數發部連轟3槍洩恨，一審被判刑4年10月，已上訴高院審理中；被羈押的張男請求給予交保以照顧癌母，遭高院駁回。（資料照）

    2025/02/16 15:17

    〔記者楊國文／台北報導〕南投民宿老闆張盛德，不滿政府對中國人士來台旅遊政策，去年竟持長、短槍，朝數位發展部大門、指示牌連轟3槍洩憤，一審被判刑4年10月、併科罰金8萬元，已上訴高等法院審理中；張男具狀稱對其犯行造成社會恐慌，深感悔悟，因母親罹癌，請求給予交保以照顧母親，絕不再犯或逃亡，但遭高等法院駁回。

    高院裁定指出，張盛德觸犯最輕本刑5年以上重罪，亦遭一審判刑，張男還託友人代為傳訊息給次子，對於槍枝來源避重就輕，有相當理由足認有逃亡不願面對刑罰、勾串證人以減免罪責之虞，具刑事訴訟法第101條所定的羈押原因。

    此外，扣案槍彈的數量多、且火力強大，張男亦稱對槍枝有興趣，槍枝又從網路上購得，且稱購買經過甚為容易，應可以輕易再次取得槍枝，有非法持有槍械的動機及行為，有反覆觸犯槍砲彈藥刀械管制條例的非法持有非制式槍枝犯行之虞。

    再者，張男犯下本案前，事先於去年3年20日、21日從南投北上現場勘察，顯然是預謀犯案，有羈押必要。

    至於張男聲請需照癌母，高院指出，並非法定停止羈押事由，因此駁回其具保停止羈押的聲請。

    檢方調查，2020年張男花27萬元，向綽號「阿力」的男子購買具殺傷力的制式霰彈槍1把、非制式手槍1把、制式霰彈30顆、制式子彈10顆、非制式子彈27顆，並藏放在他經營的民宿房間內。

    張男因不滿政府對中國人士來台旅遊的相關政策，去年3月間開車到數位發展部進行勘察，同月27日經陸續聯繫親友、記者預告即將犯案，張男於同月28日上午8時許再租車二度前往數位部開槍。

    檢方查出，張男先在數發部停車場將子彈分別裝入長短槍並上膛，再裝進黑色登山包，隨後下車走到大門旁，從包包取出槍枝，朝1樓內部射擊2槍。

    張男接著搭電梯欲前往2樓數位部長、次長辦公室，所幸警衛即時拉下鐵門阻擋；後來張男返回1樓，朝玻璃大門再開一槍，導致玻璃、指示牌、盆栽等物破碎。

    檢方偵查後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例非法持有制式槍枝、持制式槍枝於公眾場所開槍射擊等罪，將張男起訴。台北地院判張男4年10月、併科罰金8萬元。全案上訴高院審理中。

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