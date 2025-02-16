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    「依托咪酯」2級毒品 刑事局：私購進口「喪屍煙彈」等同走私毒品

    各級學校陸續開學，檢警將全力掃蕩俗稱喪屍煙彈的新興毒品「依托咪酯」。（記者姚岳宏翻攝）

    各級學校陸續開學，檢警將全力掃蕩俗稱喪屍煙彈的新興毒品「依托咪酯」。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/02/16 14:50

    〔記者姚岳宏／台北報導〕俗稱喪屍煙彈的新興毒品「依托咪酯」毒駕經常發生重大傷亡，去年11月已提升為二級毒品，近來各校陸續開學，刑事警察局將督同各警察機關加強掃蕩，將重點置於販售毒品予學生未成年之藥頭，全面防止毒品滲透校園，並強化校警聯繫情資通報等機制，也將全面加強查察海外走私毒品，全國上下加強溯源追查，力求瓦解上游供應網絡。

    刑事局指出，依托咪酯原來僅為列管藥品，去年8月列管為第三級毒品，後法務部毒品審議委員會又將依托咪酯列為第二級毒品，以往民眾自己購買海外煙彈是違反管制藥品規定，現在購買進口喪屍煙彈，將以「走私毒品」視之。

    依據毒品危害防制條例規定，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，還得併科新台幣一千五百萬元以下罰金，未遂犯也比照罰之，轉讓第二級毒品也有被規定於毒品危害防制條例中，可處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科七十萬元以下罰金。

    由於喪屍煙彈毒駕經常發生重大傷亡，衛福部亦將依托咪酯納入毒駕尿液檢驗值，尿液檢驗濃度達標即構成毒駕犯罪，刑法第185條之3明定，尿液所含毒品達公告濃度值以上，因而致人於死者，可處三年以上十年以下有期徒刑，十年內再犯，因而致人於死者，可處五年以上或無期徒刑。

    刑事局呼籲，在新興毒品越發興盛時代，毒品氾濫且也越來越輕易滲透校園，除聯合校園與警調單位共同打擊毒品犯罪，另外針對從海外購買毒品進口國內進行毒品交易，檢警也會全面加強查緝，提升國民防毒意識。

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