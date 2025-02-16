無照少女跑北宜跟警察大玩躲貓貓 被抓包吞6張單開罰逾5萬

李姓少女到新北市北宜公路跑山，期間2次遇上警方攔查不停，最後仍被眼尖警方發現痛斥「跑什麼，我攔妳2次了！」，隨後對其開出6張罰單，可處逾5萬元。（記者陸運鋒翻攝）

2025/02/16 14:53

〔記者陸運鋒／台北報導〕無照的李姓少女昨天騎著借來的改裝機車，趁著好天氣到新北市北宜公路跑山，期間2次遇上警方攔查不停，還躲進追焦聖地財茂彎，最後被眼尖的警方發現，當場痛斥「跑什麼，我攔妳2次了！」，隨後對其開出6張罰單，可處逾5萬元。

新店警分局調查，住在桃園龜山17歲李姓少女昨天下午騎著向乾媽借來的機車，與友人相約到北宜公路跑山，而少女在行經北宜公路32.2公里處準備迴轉時，因機車未裝設照後鏡，警方隨即示意下車熄火接受攔查，但少女卻心虛加速離去。

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據了解，過了3分鐘後，巡邏警方又在北宜公路30.6公里處發現少女，再度指示熄火受檢，但少女再度不服攔查，並加速駛離逃逸，最後還躲到人潮眾多的追焦聖地財茂彎。

據指出，警方路過財茂彎一眼就看到穿著短裙的少女，隨即上前喝斥「跑什麼！我攔妳2次了是不是？」，少女見無處可逃才心虛的點頭。

警方表示，針對少女無照駕駛、未裝設照後鏡、未裝設後反光片、排氣管變更未登記、不服取締等開出5張罰單，可處36700元罰緩，另對車主開出允讓駕駛人無照駕駛罰單，可處12000元罰緩，共6張罰單可開罰逾5萬元。

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