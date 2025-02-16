無畏成排水溝竄火持滅火器救災 桃市消防局表揚見義勇為社區住戶

桃園市消防局第一大隊中路分隊前往昭陽樂社區舉行防火避難宣導，並頒發感謝狀感謝社區住戶的見義勇為。（中路分隊提供）

2025/02/16 14:56

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區國強十一街與國豐八街交叉口，日前突然發生成排水溝竄出火苗，當地居民目睹嚇壞，在消防隊尚未抵達前，附近社區多位民眾見義勇為，持滅火器試圖壓制火勢，為後續消防搶救爭取寶貴時間，為感謝當天奮不顧身協助救災的熱心民眾，桃園市消防局第一大隊中路分隊今（16）日前往昭陽樂社區舉行防火避難宣導，並頒發感謝狀給社區主委張凱翔、社區經理陳思瑩、特勤保全詹學淵及程先儒，感謝他們在危急時刻挺身而出的善舉。

熱心的民眾說，因為有學過滅火器的使用方式，當下其實沒有多想，拿起滅火器做「拉、瞄、壓、掃」，身旁其他人也紛紛開始配合消防人員的引導，協助疏散居民，保全們協助收集社區內的滅火器出來使用，發現原來具備滅火基本知識，在火災初期的「自助」，能降低造成的傷亡，小小的力量也可以發揮保障自己，更保護他人生命財產的功效。

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中路分隊長張育瑄表示，此次事件充分展現社區民眾的應變能力與守望相助的精神，這樣的勇敢行為值得肯定，她也呼籲民眾，在遇到火災時應保持冷靜，優先確保自身安全，並學習正確的滅火及應變知識，以在危機時刻發揮最大作用。

桃園市消防局第一大隊中路分隊今（16）日前往昭陽樂社區舉行防火避難宣導，並頒發感謝狀感謝社區住戶的見義勇為。（中路分隊提供）

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