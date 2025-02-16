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    美福冷凍倉儲悶燒21日天天惡臭 蘆竹居民組自救會興訟2年和解落幕

    美福大火公害自救會長郭姿秀（右）與立委牛煦庭今天說明團體訴訟和解落幕。（記者余瑞仁攝）

    美福大火公害自救會長郭姿秀（右）與立委牛煦庭今天說明團體訴訟和解落幕。（記者余瑞仁攝）

    2025/02/16 14:00

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕位於桃園市蘆竹區的美福冷凍倉儲廠房於2022年3月發生大火、悶燒長達21天造成嚴重空氣污染，當地居民生活品質嚴重影響，將近長達1個月都要緊閉門窗，民眾組成自救會提出團體訴訟求償，纏訟2年終於達成和解，至於和解金額雙方簽訂保密協議；美福大火公害自救會長郭姿秀表示，這起嚴重的空污事件，政府最初卻毫不重視，如今終於爭取到該有的權益，讓受害居民終於獲得應有的補償。

    郭姿秀表示，美福火警發生後，空污及嚴重臭味影響居民健康，尤其小孩在學校操場被迫吸入髒空氣導致有人出現過敏反應，在工業區上班的人也出現頭痛及嘔吐的狀況，更不用說外籍移工毫無爭取權益的能力，周邊10多個里的居民都很憤慨，當時才組成自救會抗議。

    郭姿秀說，當時眾多居民氣憤有無奈，而官司歷經2年多，到最後參與團體訴訟的只有67位里民，人數遠不如預期，雖然受害居民不少，但因並沒有足夠的曝光度，僅透過社群媒體、宣傳單，讓大家知道的管道非常有限，還好藍營立委牛煦庭、當地議員從事件發生後直到達成和解都相當關注，也讓中央正視問題，並持續影響中央法規的改進。

    住在中山里的邱女士說，火警悶燒期間每天都有很濃重的腐臭味，持續將近1個月的時間幾乎令人抓狂，之後雖然參與團體訴訟，但當下也不抱持太大希望，如今終於順利和解，也算是給美福一個教訓，居民也得到應有的尊重，也讓更多工廠重視公害問題，避免類似事件再度發生。

    牛煦庭表示，火警發生後收到眾多陳情，因此積極協助，感謝郭姿秀跳出來當自救會長，對抗結構性的不公不義，民代雖然不宜直接介入，但也提供必要的資源與法律意見的輔助；自救會也呼籲政府與從政者，對於法規的疏漏應該痛定思痛檢討，不論是推動《消防法》的修正，或是未來對《空汙法》的修正等，希望能夠從美福火警的經驗完善法規，避免事件重演。

    美福大火公害自救會長郭姿秀等人發給放解金予參與團體訴訟居民。（記者余瑞仁攝）

    美福大火公害自救會長郭姿秀等人發給放解金予參與團體訴訟居民。（記者余瑞仁攝）

    美福冷凍倉儲2022年3月10日發生火警，整幢廠房陷入火海。（資料照）

    美福冷凍倉儲2022年3月10日發生火警，整幢廠房陷入火海。（資料照）

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