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    又見假投資詐騙 花蓮警逮獲「假幣商真車手」

    花蓮縣警察局逮獲「假幣商真車手」詐騙，刑警大隊埋伏逮捕陳姓面交車手。（警方提供）

    花蓮縣警察局逮獲「假幣商真車手」詐騙，刑警大隊埋伏逮捕陳姓面交車手。（警方提供）

    2025/02/16 13:33

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮有民眾報案聲稱遭到Line網友以「投資某虛擬貨幣交易平台可賺取暴利、繳交擔保金即可領取投資平台獲利款項」等話術詐騙，花蓮縣警察局刑警大隊埋伏逮捕陳姓面交車手，起出現金90萬元等證物，訊後依違反詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法等罪嫌移送法辦，遭檢方聲押獲准。

    花蓮縣警察局今指出，詐騙集團成員利用Line通訊軟體加入Line好友聊天及誆騙投資虛擬貨幣，佯稱繳交398萬元擔保金，可以輕易獲利投資平台上3980萬元，被害人遭誘騙提領現金向詐騙集團指派假幣商到府收款，再由客服人員兌換詐騙集團指定假APP錢包虛擬貨幣，導致被害人損失180萬元，被害人察覺有異報警。

    警方獲報後依據被害人約定的面交地點、時間在花蓮吉安火車站附近埋伏，當場逮捕陳姓非法面交車手，查扣銀行提款單、服務證影本、操作協議書、BINANCE交易所服務證等證物，經查30多歲陳姓女子透過假冒各投資公司服務員及幣商人員，負責與不詳被害人面交，先前已有多次擔任車手遭逮捕情形。

    花蓮刑大指出，全案依違反詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法等罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦，並建請花蓮地檢署聲請羈押，檢方認為陳嫌有反覆實行同一犯罪之虞，訊後即遭花蓮地方法院裁定羈押禁見。警方呼籲，詐騙集團會用「到府服務」提供加密貨幣的交易服務，實際上是把受害者引導到假的投資 App 中。

    警方指出，洗錢防制法第6條第4項已於去年11月30日施行，未依規定至金管會完成洗錢防制法登記的交易所及個人幣商，不得提供虛擬資產服務，若未依法登記並提供服務，將處2年以下有期徒刑併科新臺幣500萬元以下罰金。

    花蓮縣警察局逮獲「假幣商真車手」詐騙，刑警大隊埋伏逮捕陳姓面交車手。（警方提供）

    花蓮縣警察局逮獲「假幣商真車手」詐騙，刑警大隊埋伏逮捕陳姓面交車手。（警方提供）

    花蓮縣警察局逮獲「假幣商真車手」詐騙，刑警大隊埋伏逮捕陳姓面交車手。（警方提供）

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