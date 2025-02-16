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    誘國中少女到隊上交誼廳性交 消防替代役還索下體照欣賞

    誘國中少女到隊上交誼廳性交，消防替代役還索下體照欣賞。（情境照）

    誘國中少女到隊上交誼廳性交，消防替代役還索下體照欣賞。（情境照）

    2025/02/16 13:31

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在消防隊擔任替代役的彭男，去認識年僅13歲國中少女小美，竟把少女帶到消防隊交誼廳口交與性交，隔天又傳訊給少女說「插你屁眼喔」、「我就要」、「拍照瞅瞅啊」，讓少女拍攝下體照傳給彭男觀賞，新竹地院依姦淫幼女等罪判刑3年10月。

    法官調查，彭姓替代役男去年5月上旬透過交友群組，認識年僅13歲的小美，且因小美年幼，對於兩性關係懵懂無知，關於性行為智識及決斷能力亦未臻成熟，竟於去年5月26日晚間11點多，在分隊2樓交誼廳內，以其陰莖插入口腔與陰道方式，姦淫幼女得逞。

    隔天下午彭男另行起意，在新竹市某重訓處所內，LINE小美「插你屁眼喔」、「我就要」、「拍照瞅瞅啊」等文字訊息，經小美同意後，自行拍攝裸露生殖器性影像1張，並以LINE回傳給彭男，供彭男觀覽，而使彭男製造幼女性影像得逞。

    法官勘驗二人LINE對話，彭男「插你屁眼喔！」小美「不准」，彭男「我就要」，小美「嗯啊、自慰中」，彭男「拍照瞅瞅啊」，小美即自行拍攝自己裸露生殖器之性影像1張傳送給彭男，彭男還問「刮毛？」小美回「不要」。

    法官審酌彭男明知小美案發當時係13歲少女，對於男女情慾之事尚屬懵懂，就其性自主權之認知未趨成熟，仍對其為性交行為，且為滿足一己之性慾，提出要求自拍製造性影像，影響被害人身心正常發展，所為實有不該。

    法官審酌彭男迄今未與小美及其父親和解，亦未賠償損害，小美父親希望對彭男從重量刑，且彭男初始於警詢時還否認犯行的態度，法官決定不給緩刑。最後依姦淫幼女罪與製造少年性影像罪判刑3年10月。

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