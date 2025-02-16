控夫硬上、言語污辱 空姐休夫判准

空姐控夫硬上、言語污辱休夫判准。（情境照）

2025/02/16 13:17

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一名空姐不滿先生時常對她言語辱罵、更趁她不勝酒力時試圖性侵，先生還多次以死相逼，讓她難以忍受希望離婚，最後決定提告休夫，新竹地院法官檢視兩人通訊紀錄，確認先生確實言語上充滿負面情緒，判准休夫。

空姐控訴，先生罹患躁鬱症及憂鬱症，曾陪同先生就醫，但先生未按醫囑服藥治療，病症遲遲未獲改善，情緒因而起伏不定，時常以「幹」、等三字經辱罵，且常說「我早就死了」、「我還有什麼資格活著」等負面情緒言論，更自承過去的自己有可能做出恐怖暴力的舉動，讓她精神上經常處於緊繃狀態，受有極大心理壓力。

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不僅如此，空姐也指控先生曾經趁她酒醉無法反抗時，對她強行性交，又第二次再強行性交時，因她掙扎抵抗而未得逞，造成她手臂瘀傷。對於先生種種言語暴力及性暴力行為，已讓她精神上飽受痛楚，希望法院判准離婚。

不過先生聲稱並未同意空姐妻分居，只是被迫接受。他希望繼續維持完整家庭婚姻。因太太工作之故常需要飛往海外，女兒由他照顧比較適合。

新竹地院法官檢視兩人通訊紀錄，確認先生確實言語上充滿負面情緒，造成太太精神上壓力，且雙方在分居後，除了孩子之外再無其他互動，主觀維持婚姻意願薄弱，雙方就婚姻破綻皆須負責，判准離婚。

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