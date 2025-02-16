嘉義進香團遊覽車追撞釀24傷 公路局將派員查2遊覽車公司

嘉義縣新港鄉16日早上7點多發生2輛進香團遊覽車及1輛轎車追撞事故，釀24傷。（記者王善嬿攝）

2025/02/16 13:24

〔記者蔡昀容／台北報導〕嘉義縣新港鄉今早（16日）7點多發生2輛進香團遊覽車及1輛轎車追撞事故，釀24傷。公路局表示，這次事故疑似是駕駛未注意車前狀況造成追撞，2輛遊覽車車籍、駕駛員駕籍皆正常，明天將派員至業者公司進行安全管理查核。

今天早上7點58分左右，台北葫蘆寺進香團2輛遊覽車與1輛小客車，在嘉義新港159縣道媽祖大道、166縣道交叉口發生車禍。從現場畫面來看，黑色轎車在停等紅綠燈，華晉通運遊覽車自後撞上，後方的龍泰通運遊覽車再撞上。

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公路局與相關監理所成立「遊覽車甲級事故應變小組」，處理傷患就醫及事故善後事宜。2輛遊覽車內，乘客共73人，另有駕駛2人、導遊2人，總計77人，事故造成24人輕重傷，其中1人是小客車乘客。

公路局說明，目前車內無人受困，未受傷乘客已安排車輛接駁既定進香行程，嘉義區監理所及遊覽車業者亦派員分赴各醫院探視慰問傷患。

傷者分別送往附近醫院，嘉義基督教醫院4人、大林慈濟醫院3人、衛福部嘉義醫院4人、陽明醫院2人、嘉義長庚醫院3人，衛福部朴子醫院2人、聖馬爾定醫院4人及嘉義榮民醫院2人。

公路局說明，這次事故的2輛車，分別是龍泰通運KAB-8080號遊覽車，111年4月出廠；華晉通運KAC-0963號遊覽車，112年5月出廠。2輛車輛車籍皆正常，駕駛員駕籍也正常，也無酒駕情況。

公路局表示，這次事故疑似為駕駛未注意車前狀況造成追撞，確切原因尚待警方調查。已要求遊覽車業者妥善處理相關傷者就醫及後續理賠事宜，另已責請轄管監理所2月17日上午啟動事故立即性加強管理措施，派員至該事故業者公司進行安全管理查核，以督促業者改善行車安全，避免事故再次發生。

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