雲林「狀元村」廟會結束出現武打場面 警方火速控制現場

水林番薯村凌晨廟會結束後發生打架事件，北港警分局火速派遣警力控制現場。（圖擷取自臉書「宗教爆報」專頁）

2025/02/16 13:01

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣水林鄉番薯村長久來被稱為「狀元村」，想不到昨（15）日凌晨卻傳出廟會結束後，民眾爭吵打架事件。北港警分局接獲報案後，啟動快打機制派遣警力控制現場，並帶回3名滋事者，初步了解疑因網路上有糾紛而起衝突，警方依違反社會秩序維護法移送法辦。

蕃薯村地靈人傑，出了不少檢察官、法官及醫師，長久以來被譽為雲林的「狀元村」，此地每年元宵節時，當地信仰中心蕃薯寮媽順天宮，都會舉辦3天夜巡遶境，其中射火馬、面桶炮等習俗仍保留著，吸引不少遊客前往觀賞。

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不過昨天凌晨1點多，廟會結束後傳出有人打架事件，北港警分局獲報後出動快打部隊趕往處理，並將滋事者帶回偵訊釐清原因。

北港警分局偵查隊長廖祥凱表示，經初步調查，是因黃姓男子疑與李男先前在網路上有糾紛，15日雙方又在廟會結束後相遇，兩人一言不合而衍生衝突。

警方表示，經調閱監視器後釐清現場實際動手者有3人，其餘在場者皆是勸架為主，經過警詢後依妨害秩序罪嫌移送雲林地檢署。

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