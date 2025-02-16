北市防一氧化碳中毒預算減 議員批：別讓有限預算成安全破口

台北市消防局推出熱水器更換補助。（資料照）

2025/02/16 12:49

〔記者蔡思培／台北報導〕熱水器安裝位置不當可能造成民眾一氧化碳中毒，嚴重甚至造成死亡。台北市2008年起推出防範一氧化碳中毒補助遷移或更換熱水器執行計畫，推出後一氧化碳中毒案件有下降趨勢。但北市今年卻將補助預算減編1/4，議員質疑，市民生命安全無價，且補助每年都不敷使用，市府不該減少經費編列。

一氧化碳中毒補助遷移或更換熱水器執行計畫，補助居家環境有一氧化碳中毒潛勢的民眾可更換熱水器。補助金額依申請資格不同有所差異，一般戶每戶最高補助3000元，弱勢族群依不同可獲6000元至1萬2000元補助。2022年補助398戶，其中低收入戶7戶；2023年補助383戶，低收入戶14戶；2024年截至10月25日共補助386戶，低收入戶13戶。

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北市議員曾獻瑩調閱近10年數據發現，更換熱水器補助經費每年平均在5月就全數用罄，需求始終高漲。他也提到，今年的90萬元預算截至目前，已使用超過70萬元，顯示補助資源仍遠遠不夠。他認為，消防局應確保所有有一氧化碳中毒風險的家庭都能獲得補助，改善熱水器安裝位置錯誤問題，不能讓有限的預算成為市民安全風險破口。

消防局火災預防科長呂佳憲表示，今年預算減列30萬元在於需求量下降，此補助政策實施多年，許多家庭已完成熱水器的遷移或更換，整體申請量逐年減少。他強調，補助預算會依照需求滾動式調整，若明年需求增加，預算會再行檢討與增列。消防局會持續檢討並簡化申請流程，盡量減輕民眾負擔，同時也確保補助資源能有效使用。

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