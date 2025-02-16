逢甲水煙館狂歡醉上路 賓士高速自撞「烏龜翻」...零件噴一地4傷

賓士車高速自撞人行道後翻覆，零件噴飛一地。（民眾提供）

2025/02/16 12:16

〔記者許國楨／台中報導〕台南市陳姓男子昨天一行4人台中出遊，到逢甲商圈一間水煙館狂歡飲酒到今天凌晨，陳男駕駛賓士車準備搭載3名友人回投宿旅店，途中行經西屯區路段時，疑車速過快失控撞上人行道後「烏龜翻」路旁，保桿等零件噴飛四散滿地，令人怵目驚心，所幸4人經送醫均無生命危險，詢後依公共危險等罪嫌送辦。

這起酒駕車禍發生在今天2時30分，地點在西屯區中科路往環中路近敦化路口，轄區第六分局獲報趕赴現場，發現一輛賓士車翻覆在路旁，車頭及車身嚴重毀損，保險桿、車門及輪胎等零件也噴飛散落一地，顯見當時撞擊力道猛烈，場面怵目驚心。

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而119派遣2輛救護車至現場，車內楊姓女乘客（24歲）已被送往中國醫藥大學附設醫院，另陳姓駕駛（24歲）、乘客陳男（21歲）、陳女（24歲）仍在現場陸續送醫，其中後座乘客楊女傷勢較重，顱內出血、左手骨折，其他人則分別有肩胛骨骨折、腰部挫傷及肩部挫傷，所幸皆無生命危險。

經查，陳男昨晚與上述3人一起從台南到台中出遊，今天凌晨酒後駕駛名下賓士車，載著3名友人從逢甲商圈水煙館離開，準備返回投宿旅店，未料途中疑車速過快加上視線不良、未注意車前狀況，失控撞上人行道後翻覆，陳男經酒測嚴重超標，戒護就醫後依公共危險罪嫌送辦。

另3名友人則依違反《道路交通管理處罰條例》第35條連坐開罰，已掣單告發；警方表示，酒駕害己害人，這起事故所幸無其他車輛及行人波及，但駕駛與乘客均受傷，車輛損毀嚴重，連路樹都被撞斷，可見事故衝擊力道之大，呼籲民眾切勿酒後駕車，應選擇代駕、計程車或其他交通工具，避免憾事發生。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

賓士車高速自撞人行道後翻覆，零件噴飛一地。（民眾提供）

事故發生路段。（民眾提供）

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