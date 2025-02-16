離異夫妻為爭房產對簿公堂 出資夫保住房產

法官認定華姓前夫是實質房產實質持有者，判處邱姓前妻需將房產歸還。（記者吳昇儒攝）

2025/02/16 11:28

〔記者吳昇儒／基隆報導〕在基隆開設公司的華姓男子與邱姓前妻於2017年間因男方債務問題，決定「假離婚」，最終卻弄假成真，為了房產對簿公堂。華男主張當時因信用問題，只能將原本要購買的公司辦公室，登記在前妻名下，沒想到事後前妻要他搬離，故要求前妻將房產轉回。基隆地院審理後，認定華男所言屬實，判處邱女須將房屋移轉給前夫。

華男向法官表示，因為自己的信用出狀況，若貸款購買辦公處所，可以商借的成數不高，所以在2019年8月間，與邱姓前妻簽定借名登記關係協議書，並登記邱女為公司所有人，進行申辦貸款。

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未料，邱女卻於2022年9月間寄發存證信函，要求他搬離，他才訴請終止雙方不動產借名登記契約，請求邱女將所有權移轉登記給他。

邱女則辯稱，與前夫於2006年結婚，但後來對方出現債務問題，為了能讓他更好的處理債務，才於2017年登記離婚，實質上全家人仍共同居住生活；2019年10月間，因感覺個人權益未獲得保障，才會要求華男買不動產贈與，所以爭議的房產，是前夫給自己的保障，而非公司辦公使用。

此外，丈夫所提及的借名登記協議書，是其自行偽造，購屋是要贈與給她，請法官駁回前夫告訴。

法官調查，華男持有貸款契約書、買賣契約書與首次獲核發的所有權狀，每月的貸款、水、電、瓦斯費、保險費、稅捐等費用，都由公司帳戶支付。而購屋目的若如邱女所稱，是給其離婚後的保障，理應由她決定房屋使用目的，為何會變成華男的辦公室，因此未採信其辯詞。

法官認為，華男持有2019買賣房屋移轉登記的權狀，如果房屋非華男所有，豈能始終持有權狀。華男提出各項繳費證明單據，足認確為其繳納。雖邱女宣稱，因兩人同住，前夫能拿取相關單據，但若費用均為邱女繳納，理應由其保管，華男應無法提出完整單據，因此認定華男的房產確實是借名登記在前妻名下。

法官指出，邱女未能推翻兩造間存在借名登記契約關係的認定，應類推適用民法委任相關規定，當事人任何一方得隨時終止。華男請求邱女將房屋所有權移轉登記為華男所有，依法有據。

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