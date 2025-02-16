豐原轉運中心保全誤觸警鈴 火災警報響約50分鐘嚇壞附近居民

豐原轉運中心半夜火災警報響，幸僅是保全誤觸警鈴，虛驚一場。（記者歐素美攝）

2025/02/16 11:21

〔記者歐素美／台中報導〕今天凌晨1點多，台中市豐原轉運中心火災警報器大響，而且警報聲持續50分鐘之久，附近許多居民被嚇醒，由於日前新光三越百貨才發生氣爆嚴重死傷意外，公共場所安全更受重視，台中市停車管理處表示，初步調查是1名新到任的保全因誤觸相關設施，卻不知如何解除，才造成虛驚。

1名住在豐原火車站附近的居民表示，昨晚入睡後，約今天凌晨1點多突聽到一陣警報聲，隨即有電腦人聲通報火災，請大家疏散，他驚醒開窗查看，未見豐原車站或轉運中心出現火花，但因日前新光三越乒才發生氣爆案，十分擔心，等了10分鐘不見消防人車到場，研判應是誤報，但警報聲響了約50分鐘，致許多居民遲遲不敢再睡。

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豐原火車站表示，該站火災警報器偶爾也有偵測敏感誤報情形，有時白天廁所內有人偷抽菸，火災警報也會響，晚上若有明顯震動或粉塵，警報器也可能敏感啟動；台中新光三越氣爆意外後，台鐵公司要求全省車站全面檢查公共場所安全，豐原站已完成檢查，沒有問題，這起事故並非來自火車站。

台中市停管處長盧佳佳表示，這起事故是一場虛驚！主因豐原轉運中心的一名保全誤觸火災警報器驚鈴，因該名保全為新到任，一時不知如何解除，花了很多時間才解除警報，造成附近居民困擾，十分抱歉。

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