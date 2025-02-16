肩負軍隊神經重任 通信兵值勤睡覺判刑2個月

苗栗地方法院依犯陸海空軍刑法第34條第1項之廢弛職務罪，判處劉姓男子有期徒刑2個月，得易科罰金。 （資料照）

2025/02/16 11:18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕通信兵是軍隊的神經，有助將帥帷幄運籌，決勝戰場。但劉姓男子在任通信兵時，被抓到於通信機房值勤睡覺，罔顧部隊安全，被苗栗地方法院依犯陸海空軍刑法第34條第1項之廢弛職務罪，處有期徒刑2個月，得易科罰金。

劉男自2020年9月間入伍後，在國防部資通電軍指揮部指管防護大隊北區中隊新苗作業隊擔任通信兵，他於去年3月18日上午8點起到隔天上午8點，負責通信機房值勤任務。

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該執勤任務要負責確認站台裝備、線路狀況，俾利任務需要或故障處理時，能適時執行調整、插（轉）接等作業，遇有突發特殊狀況，需立即協請游修、區管或網管中心處理，並向上級反映。

結果，劉男才剛上任務約半小時，就被抓到在電信機房內的值班席上睡覺，罔顧部隊安全，被送軍法法辦。劉男也於去年11月間退伍。

苗栗地院法官審酌劉男案發時為現役軍人，本應重法守紀，竟於擔任警戒勤務之執勤期間時睡眠，影響軍隊紀律及通信機房之裝備維護，所為實屬不該，兼衡其犯後坦承犯行及無前科等一切情狀，依犯陸海空軍刑法第34條第1項之廢弛職務罪，處有期徒刑2個月，如易科罰金，以1000元折算1日。全案可上訴。

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