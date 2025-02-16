老翁吃麵包噎到昏倒 員榮醫院骨科主任陳建甫經過CPR救回一命

員榮醫療體系員榮醫院員生院區急診人員在莒光路人行道上為張姓老翁先急救。（員榮醫療體系提供）

2025/02/16 09:31

〔記者顏宏駿／彰化報導〕熱血白袍醫師！彰化縣員林市77歲張姓男子在員林莒光路旁吃麵包噎到，大聲呼救、昏倒，員榮醫療體系員榮醫院骨科主任陳建甫剛好經過，立刻施行CPR（心肺復甦術），再就近向員生醫院求救，救回張男一命。

被搶救張男今把自獲救的經過PO到個人臉書，上百人按讚，有網友留言說幸好遇到技術高超的陳建甫主任才幸運救回一命，也有不少網友稱讚員生急診醫護人員反應迅速。員榮醫院員生院區急診室醫師表示，因張姓病人一度沒有呼吸心跳，按照病況需先收住院追蹤治療。

請繼續往下閱讀...

陳建甫說，昨天他值班，中午離開醫院準備外出用餐，聽到有人大聲呼救，他趕快上前看到一名老先生躺在地上，家屬稱老先生吃麵包噎住，臉色發紫失去意識，他先以哈姆立克法急救，老先生無法吐出麵包，他讓老先生躺平地面並施以CPR急救，按壓幾下後老先生吐出一些麵包。

員榮醫療體系員生醫院就在附近，老先生的家屬前往求救，員生急診室醫護推床、帶氧氣桶趕到，接手繼續急救，從老先生口中挖出麵包再送到員生急診處，經搶救恢復呼吸心跳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法