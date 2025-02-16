清大女子持剪刀攻擊幼女？ 警還原真相 逮人送辦

警方接獲報案後，前往清大迅速將涉案女子帶回調查。（清大提供）

2025/02/16 08:01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕清華大學昨傳出有幼女遭不明女子持剪刀攻擊！有網友稱，妹妹帶著小姪女到清大散步，在廁所洗手時，被陌生女子拿剪刀朝眼睛攻擊；警方調查發現，該女子並非持剪刀攻擊，是疑似用衛生紙丟被害女子臉頰，警詢後已依傷害、恐嚇罪嫌函送。

有網友在臉書社團「新竹大小事」貼文指出，昨天下午約2時許，在清華大學的女廁內被一名女性手持尖銳物品刮傷眼睛，已報警及驗傷，請大家多多注意小心。

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清華大學學生議會Instagram也指出，昨天駐警隊收到通報，校園內有疑似手持剪刀攻擊他人的事件，經學生議會確認已由駐警隊介入處理，已鎖定特定人士並加強巡邏。不久後學生議會也更新資訊，事件較類似校外人士雙方產生爭執所致，但因相關人士持續在校園徘徊，請同學多加注意。

據了解，昨天下午2點多一名女子在清華大學綜四館洗手間內，疑似產生幻覺，認為有陌生人偷窺，看到被害女子帶著小妹妹洗手，於是拿著濕紙巾欲擦拭對方臉頰，被害女子被突如其來舉動嚇到，雙方發生爭執，過程中該女子疑似又拿起衛生紙朝被害女臉上丟擲。

警方接獲報案後，迅速將涉案女子帶回調查。警方表示，該女子涉及傷害、恐嚇罪嫌，警詢後已函送檢方偵辦。所幸被害女子並未受到嚴重傷害。

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