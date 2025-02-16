八旬翁騎車S型踉蹌摔水溝 熱心民眾火速救人

老翁連人帶腳踏車摔落排水溝，楊男趕緊衝下救援並報警，所幸老翁僅頭部受傷並無大礙。（民眾提供）

2025/02/16 07:21

〔記者李文德／雲林報導〕台灣最美的風景是人，二崙鄉楊姓民眾昨（15日）騎車於鄉內產業道路，發現84歲李姓老翁疑似因身體不適跌倒在路旁，他熱心攙扶後並未馬上離開，反而默默在老翁背後跟隨關心。誰知老翁連人帶腳踏車摔落排水溝，楊男趕緊衝下救援並報警，所幸經搶救老翁僅頭部受傷並無大礙，此善心行動也讓民眾直呼「好暖心」。

昨約下午4點20分左右，楊男騎車經過二崙義賢國小旁的產業道路上，發現李翁跌坐在路旁便上前關心。楊男表示，當下老先生稱身體不舒服頭暈，但當下表明無大礙便騎腳踏車車離開，但看他騎車時，一路呈S型，擔心他的安危於是在後方跟隨。

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楊男指出，大約跟隨了400公尺左右，老翁一個踉蹌連人帶車從旁邊的排水溝跌入，看到情況不對馬上上前關心，並報案請求警察協助。

永定分駐所警員王奕翔、鄭文益指出，由於報案人所處地點並無較明顯地標可以明確告知，便出動時時刻刻與楊男保持暢通聯繫，不到5分鐘立即找到案發地點，也協助把李翁救出。發現伯伯頭部受傷疑似有撕裂傷，立即送往西螺基督教醫院救治，所幸無大礙。

由於楊男與兩名警員熱心義舉，也引起不少當地民眾誇獎「有你們真好，沒有熱心協助，伯伯後果可能不堪設想」。

老翁連人帶腳踏車摔落排水溝，楊男趕緊衝下救援並報警，所幸老翁僅頭部受傷並無大礙。（民眾提供）

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