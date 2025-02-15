2/15 今彩539頭獎開2注 獎落苗栗、台中

今晚（15日）開獎的第114000043期今彩539頭獎開出2注。（台彩提供；本報合成）

2025/02/15 22:31

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月15日）開獎的第114000043期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬元，由苗栗縣公館鄉館中村近光路65號的「興煥投注站」和台中市太平區中興里新平路一段101號的「鑫財富彩券行」開出。

第114000043期今彩539中獎號碼為「06、08、10、21、26」。頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共254注中獎，每注可得2萬元；參獎共8905注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬3307注中獎，每注可得50元。

請繼續往下閱讀...

第114000043期39樂合彩中獎號碼為「06、08、10、21、26」。四合共8注中獎，每注可得21萬2500元；三合共301注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9849注中獎，每注可得1125元。

第114000043期3星彩中獎號碼為「135」。壹獎共134注中獎，每注可得5000元。

第114000043期4星彩中獎號碼為「9125」。壹獎共9注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法