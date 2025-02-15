彰化市出租套房火警 3女平安救出

彰化市介壽新村一處出租套房火災，冒出白煙。（民眾提供）

2025/02/15 21:58

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市介壽新村一棟4層樓的出租套房透天厝，今（15日）晚傳出火災，消防人員發現有3位房客受困，救出後其中21歲女子嗆傷，意識清楚，3人都沒生命危險，起火套房內發現打火機，而走廊有安裝住警器，火災時有發出鳴叫聲，起火原因調查中。

彰化縣第一消防大隊表示，這起火災發生在今晚8時許，獲報前往現場時，發現3樓其中一間套房冒出白煙，先把受困3女先行救出，再佈水線進行搶救，火勢在半小時內撲滅。

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第一消防大隊指出，救出3女均為社會人士，其中21歲女子嗆傷送彰基，意識清楚，沒有生命危險，但仍必須接受相關檢查。另外2女原本拒絕就醫，仍送往彰基觀察是否有嗆傷。

而這起火災出動各式消防車14輛、救護車4輛，消防人員39名前往搶救，在起火套房內發現有打火機，初步了解，救出3女都是出租套房的房客，21歲女子住在起火房間，疑似受不了房間濃煙自行報案，並打開房門，而其它兩人因為聞到煙味，四處尋找味道來源，進而發現21歲女子已全身癱軟，隨後在消防人員引導下逃出火場，起火原因仍待調查。

彰化市介壽新村一處出租套房今晚傳出火災，受困3女救出送醫，沒有生命危險。（民眾提供）

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