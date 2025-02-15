瓦斯管首曝光！台中新光三越氣爆 開關閥、塞頭沒損壞

欣中瓦斯在氣爆後，勘查天然氣管線外觀及封塞塞頭。（民眾提供）

2025/02/15 21:35

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越百貨公司13日氣爆釀災，消防局初步認定是瓦斯氣爆，至於施工時是否把瓦斯管切除或移置，造成瓦斯外溢，要再釐清。不過欣中瓦斯表示，2月10日應新光百貨櫃位調整及整修要求，已將既有櫃位瓦斯表拆卸及管路封塞停氣，氣爆後前往逐樓勘查，天然氣管線外觀及封塞塞頭均完整正常。

消防署根據現場關係人員筆錄指出，氣爆前的上午10點半有現場工人看到廠商用沙輪機切割瓦斯管線，施作到東北角發生爆炸，也有機電人員稱11點10分廠商詢問瓦斯管線開關把的位置，表示要處理瓦斯管線，不久聞到瓦斯味20分鐘後，11點半就發生爆炸，因此判斷，裝修案與爆炸有相關性。

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中市消防局長孫福佑也指，施工時是否把瓦斯管切除或移置，造成瓦斯外溢，但初步認定是瓦斯氣爆，將再會同檢查官釐清。

欣中仍重申，氣爆3天前已經拆除瓦斯表，管路也封塞停氣，氣爆後當天也配合消防局鑑識小組到現場逐樓勘查結果，天然氣管線外觀，及封塞塞頭均完整正常，並以天然氣專用激光器檢測，確認沒有瓦斯洩漏反應，現場也無燃燒跡象，已初步排除氣爆肇因與天然氣有關，也強調，如要瓦斯管切割應告知欣中，並由專業人員處置。

至於新光三越氣爆案的事發原因，被質疑是瓦斯管出問題，欣中也指12樓已經拆表停氣，但有專家推斷從瓦斯表端到瓦斯管分支可能殘留有瓦斯氣體，對此，新光三越表示，現在事故由檢方調查中，待檢方調查報告再來追究。

欣中瓦斯在氣爆後，勘查天然氣管線外觀及封塞塞頭。（民眾提供）

欣中瓦斯在氣爆後，勘查天然氣管線外觀及封塞塞頭。（民眾提供）

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