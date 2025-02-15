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    首頁　>　社會

    報考新北萬里國中公民代課教師 男子未獲聘恐嚇炸掉學校

    李姓男子參加萬里國中公民科代課教師甄選，得知未獲聘任，打電話給校長恐嚇要炸學校，檢方諭知李男3萬元交保。（記者林嘉東攝）

    李姓男子參加萬里國中公民科代課教師甄選，得知未獲聘任，打電話給校長恐嚇要炸學校，檢方諭知李男3萬元交保。（記者林嘉東攝）

    2025/02/15 23:30

    〔記者林嘉東／台北報導〕說明：煩請長官協助深夜十一點半以後在上即時新聞網

    〔記者林嘉東／新北報導〕新北市立萬里國中舉辦公民科代課教師甄選，李姓男子得知未獲聘任，13日打電話給校長揚言要炸掉學校，警方獲報昨逮到李男，將李男依恐嚇罪嫌送辦。據指出，李男落網後表示，只是想要宣洩未獲聘的不滿，檢察官複訊後今（15日）凌晨諭知李男3萬元交保。

    新北市立萬里國民中學本月2日起至11日止分7梯次，在學校圖書館辦理113學年度第二學期公民科代課教師甄選，學校馮姓女校長13日接到數通打到她辦公室的恐嚇電話，對方揚言要炸掉學校，嚇壞馮姓校長，掛掉電話後立刻向新北市金山警分局報案；警方獲報立即組成專案小組追緝，昨天循線逮到在台北市西門町租屋的李姓男子。

    據指出，李男打電話詢問校長，校方簡章上載明甄試當天下午4點就會公布是否錄取，卻遲未看到校方公告，李男隨後詢問校長他是否錄取，經校長告知李未獲錄取後，李男掛斷電話後，隔幾分後又打電話給校長揚言要炸掉學校，前後一共打了4通電話。

    據悉，李男到校應聘時，在甄選報名表上有記載他住處，警方循線至他在台北市西門町租屋處逮人，李男雖坦承有打電話給校長，並恐嚇要炸掉學校，但進一步解釋，他當時只是宣洩未獲聘任的不滿，並沒有真的想要炸掉學校；警訊後，將李男依恐嚇罪嫌送辦。

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