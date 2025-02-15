自稱員工控氣爆第一時間竟先安撫VIP客人 台中新光三越回應了

外界質疑氣爆後，公司第一時間未立即廣播，反而去安撫VIP室客人，新光三越營業本部長曹美虹回應「不會是這樣。」（記者蔡淑媛攝）

2025/02/15 20:04

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越13日氣爆釀4死36傷，有自稱新光三越員工網友爆料指出，氣爆後公司第一時間未立即廣播，反而去安撫VIP室客人，對此，新光三越營業本部長曹美虹回應「不會是這樣，每一個客人都是我們的心肝寶貝」，新光三越公關協理張家齊說，每1樓層都有專區，每區都有同仁在服務，每一個同仁都在自己責任區進行疏散和安撫。

自稱新光三越員工網路爆料指出，氣爆後新光三越「連廣播通知都沒有」，沒有馬上立即疏散顧客，反而第一時間去安撫VIP室的客人。其他樓層員工約20多分鐘後，才接獲疏散通知，直呼太誇張。

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新光三越營業本部長曹美虹下午出面說明公司相關善後進度，面對媒體詢問回應，這個意外讓人很震驚，如果大家有看一些網友影像等證物，正常正規的疏散台中店都有做，但如果要問得很細，她講得出來也很奇怪，她畢竟不在現場，但倫理上是不會發生的。

有家屬質疑為何樓管要監工，曹美虹解釋，自己是樓管出身，樓管工作做樓面巡檢，剛好那個區域是工作會蒐集陳報。

至於有現場施工人員稱瓦斯味洩漏20分鐘後爆炸？曹美虹回應，現在事故由檢方調查中，當時巡檢時沒有這樣的異狀；瓦斯管是否有瓦斯殘留引發爆炸，她也說待檢方調查報告再來追究。

針對台中新光三越停業期間員工帶薪休假，對於專櫃、攤位員工安排，曹美虹說會對員工與廠商協商有好的結果。

另外公司也成立意外事件受害人專線，從昨天（14日）傍晚5點到今天下午3點共接到22通，大多有關銷售上有東西未取貨，公司會安排專人解決。

台中新光三越發生嚴重氣爆。（消防局提供）

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