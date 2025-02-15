提供女網友帳號吃詐欺官司 1動作法院認證「感情被害者」判無罪

男子與詐團假扮的女網友交往28天，被騙提供帳戶遭控幫助詐欺。（資料照，記者王捷攝）

2025/02/15 19:55

〔記者王捷／台南報導〕王姓男子與詐團假扮的女網友交往，並提供銀行帳號，王男因此被指控是詐欺、洗錢幫助犯，不過，台南地院審理後認為，王男也是感情的受害者，且保留與女網友「交往」28天的紀錄，認為他主觀上沒有犯罪意圖，判決無罪。

2023年間，王男與詐團假扮的女網友「姿穎」透過LINE認識，天天從早到晚與他聊天，甚至自稱在國外創業，正準備來台發展公司，稱王男是她在台灣唯一信任的人。短短不到一個月，王男已對「姿穎」產生信任與好感。

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過了快一個月，「姿穎」謊稱她的台灣朋友無法收款，希望王男提供帳戶幫忙收轉資金，並表示：「親愛的，你是我在台灣唯一的依靠。」王男雖然有些疑慮，但在對方柔情攻勢下，仍給出了自己的銀行帳號。

接著，「姿穎」引薦了一名LINE暱稱為「陳專員」的人，對方自稱台灣金融監督管理委員會副主任委員，要求王男寄出提款卡並開通外匯功能。王男因對「姿穎」深信不疑，遂依指示將提款卡與密碼寄出。事後，這個帳戶淪為詐欺集團的「車手帳戶」，短時間內陸續有被害人匯入款項，遭詐騙集團提領一空。

檢方認為，王男明知帳戶可能被用來詐騙，卻仍提供給詐欺集團，因此依幫助詐欺、幫助洗錢罪起訴。但法院審理時，王男提出與「姿穎」的完整聊天紀錄，內容顯示他從一開始就真心相信對方的身分。

此外，法院指出，真正的詐欺集團成員通常會刪除所有對話紀錄，避免警方追查，但王男卻完整保留與「姿穎」的聊天內容，並在到案後主動提供給檢警參考，顯示他並未意識到自己被利用，也沒有隱瞞犯案事實，法院認為王男的行為雖有輕率與疏忽，但並無幫助詐欺或洗錢的犯意，最後判決無罪。

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