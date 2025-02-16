把女騎士撞到失能，汽車「沒保強制險」官司打5年。（資料照）

2025/02/16 00:43

〔記者王捷／台南報導〕出車禍最怕對方沒保險，翁姓女駕車把葉姓女子撞到失能，但是翁女卻沒投保強制險，導致葉女無法獲得理賠。由財團法人汽車交通事故特別補償基金代為補償，並向翁姓女駕駛提告求償，台南地方法院判翁女賠60多萬給該法人。

2017年間，翁姓女子駕駛小客車行經台南市安平區建平路與某交岔路口時，未注意右側直行車輛，貿然右轉，與當時騎機車直行的葉姓女子發生碰撞，官司從2020年一路打到今年。

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事故發生後，翁女的車輛未投保強制汽車責任保險，葉女依規定向汽車交通事故特別補償基金申請補償，獲得175多萬的補償金。基金會則依「強制汽車責任保險法」第42條規定，向翁女代位求償。

訴訟過程中，翁女承認葉女確實因事故受傷，但主張部分傷害與車禍無關，例如葉女在車禍事故後，還主張因事故導致子宮內膜惡性腫瘤、肝臟高密度結節、重度脂肪肝、脾臟擴大併右側腎臟血管腫瘤等等。

經過南院民庭審理，承認葉女因這件車禍受有頭部外傷、腦震盪後症候群等，其他部分與車禍沒有關係，另外在2023的刑事判決中，翁女已經給葉女40萬元，應視為賠償一部分。

不過，民事庭強調，40萬元的支付是依據刑事案件的判決，與特別補償基金的代位求償無關。也就是說，這筆錢是翁女自願支付給葉女，而不是賠償金額的一部分。因此，法院仍判決翁女應支付60萬5060元給財團法人汽車交通事故特別補償基金。

財團法人汽車交通事故特別補償基金是依據「強制汽車責任保險法」設立的機構，宗旨在保障交通事故受害人的權益。當發生交通事故且肇事車輛未投保強制汽車責任保險、無法查明或屬於未經被保險人同意使用的情況下，受害人可向特別補償基金申請補償，以獲得基本的保障。

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