為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄分屍案再撈8塊殘骸 仍未驗出大嫂DNA

    警光潛水救難協會今日在高雄5號船渠和高雄港27號碼頭，打撈到8塊疑似分屍案的殘駭。（資料照，記者李惠洲攝）

    警光潛水救難協會今日在高雄5號船渠和高雄港27號碼頭，打撈到8塊疑似分屍案的殘駭。（資料照，記者李惠洲攝）

    2025/02/15 17:43

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄殺人分屍案警方連續10天在高雄港、5號船渠一帶勤撈屍塊，盼能儘量找到更多的死者遺骸，今（15日）在民間公司協助下，啟動水下攝影及機械手臂，共打撈到8塊人體組織，截至目前共54塊殘骸。

    高雄市刑大警察大隊指出，今日分別在5號船渠、27號碼頭渠底發現8塊殘骸，包括1塊皮膚組織2X10公分、1塊7X7公分皮膚組織、1塊10X10公分皮膚組織、1塊6X5公分皮膚組織、1塊8X8公分人體組織、1塊10X10公分皮膚組織、1塊14X3公分人體組織、1塊7X2公分人體組織。此外，昨日後續也在27號碼頭發現3塊2X2、3X3、6X6公分的皮膚組織，至今共找到54塊殘骸。

    不過，這些殘骸至今只驗出第2、3名遇害的張婦和林婦的DNA，其中2塊胸部及頭皮是左營張婦遺骸，其餘多數為楠梓林婦，至於最早遇害的凶嫌張介宗大嫂黃婦，目前除了張嫌屋內牆上的1滴血外，仍未找到相關遺骸，刑大表示，相關殘骸皆尚在鑑識中，明天也會持續進行打撈作業。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播