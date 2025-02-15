高雄分屍案再撈8塊殘骸 仍未驗出大嫂DNA

警光潛水救難協會今日在高雄5號船渠和高雄港27號碼頭，打撈到8塊疑似分屍案的殘駭。（資料照，記者李惠洲攝）

2025/02/15 17:43

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄殺人分屍案警方連續10天在高雄港、5號船渠一帶勤撈屍塊，盼能儘量找到更多的死者遺骸，今（15日）在民間公司協助下，啟動水下攝影及機械手臂，共打撈到8塊人體組織，截至目前共54塊殘骸。

高雄市刑大警察大隊指出，今日分別在5號船渠、27號碼頭渠底發現8塊殘骸，包括1塊皮膚組織2X10公分、1塊7X7公分皮膚組織、1塊10X10公分皮膚組織、1塊6X5公分皮膚組織、1塊8X8公分人體組織、1塊10X10公分皮膚組織、1塊14X3公分人體組織、1塊7X2公分人體組織。此外，昨日後續也在27號碼頭發現3塊2X2、3X3、6X6公分的皮膚組織，至今共找到54塊殘骸。

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不過，這些殘骸至今只驗出第2、3名遇害的張婦和林婦的DNA，其中2塊胸部及頭皮是左營張婦遺骸，其餘多數為楠梓林婦，至於最早遇害的凶嫌張介宗大嫂黃婦，目前除了張嫌屋內牆上的1滴血外，仍未找到相關遺骸，刑大表示，相關殘骸皆尚在鑑識中，明天也會持續進行打撈作業。

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