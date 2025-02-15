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    雲林78歲翁騎車迷路一夜 倒臥百公里外阿里山十字村路旁

    沈姓老翁今晨在阿里山鄉十字村蘭花橋旁被尋獲，警消連忙給予水，後續送醫治療。（警方提供）

    沈姓老翁今晨在阿里山鄉十字村蘭花橋旁被尋獲，警消連忙給予水，後續送醫治療。（警方提供）

    2025/02/15 17:08

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕雲林縣78歲沈姓老翁昨天（14日）騎機車外出迷路失聯，家屬等到傍晚未見老翁返家，連忙報警協尋。嘉義縣警方獲報過濾監視錄影畫面以車追人，今天清晨7點在距離斗南近百公里的阿里山鄉十字村蘭花橋旁尋獲老翁；近日山區下探10度，沈翁滿身塵土，所幸身體狀況良好，警方協助送醫，通知家屬到場照護。

    嘉義縣竹崎警分局昨天下午4點多接獲雲林斗南警分局轉報，協尋騎車外出迷途的沈翁，警方調閱各派出所沿途監視器畫面，發現他從雲林縣斗南鎮沿台3線進入梅山鄉，又從梅山鄉騎到竹崎鄉文峰遊客中心，接著行經梅山太和山區，進入阿里山鄉得恩亞納附近。警方今晨7點接獲民眾通報，在十字村蘭花橋旁發現沈翁，估計他騎車、繞路的距離近百公里。

    警方到場時，沈翁體力不支倒臥路旁，詢問沿途記憶，他說，依稀記得機車在溪邊故障，步行從溪旁走到蘭花橋路旁。

    沈翁夜宿阿里山區一晚，衣服沾滿塵土，鞋子疑在走山路途中掉落，襪子磨破、機車不見蹤影，警方先給予水、食物及禦寒衣物讓沈翁保暖、果腹，將他送醫治療，家屬接獲通知，得知沈翁平安尋獲，對警方感激不已。

    警消在阿里山尋獲迷路雲林沈姓老翁。（警方提供）

    警消在阿里山尋獲迷路雲林沈姓老翁。（警方提供）

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