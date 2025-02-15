媽寶帶媽媽臨櫃提180萬開店 講不出合夥人是誰基警及時阻詐

吳姓男子（左2）受女網友慫恿要合開手機行，帶媽媽到國泰世華銀行欲提領180萬元，詐騙陷阱被行員與警察識破。 （記者林嘉東翻攝）

2025/02/15 16:49

〔記者林嘉東／基隆報導〕22歲吳姓男子在IG結識自稱在手機行工作的女子，受對方慫恿跟她合開手機行，昨天帶著媽媽到銀行，要媽媽提領180萬元存款供他創業，行員直覺可疑報警；警方獲報趕抵，詢問對方大名與聯絡方式，吳男卻講不出，員警與行員聯手及時阻詐，保住吳媽媽180萬積蓄。

基隆市警察局第一分局忠二路派出所昨天接獲國泰世華行員轉報，有民眾臨櫃欲提領台幣180萬，疑似遭到詐騙，警員許維仁男、郭燁趕抵，詢問男為何要提領180萬？吳稱，他提180萬元是為了與女網友共同創業，合開一家手機行買賣手機。

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許員詢問是否知道朋友的大名與聯絡方式，吳男稱，他是在兩週前在IG交友平台上認識該名女子，但不清楚對方真實姓名與手機等聯絡方式；許員遂告訴吳男這是詐欺集團慣用的假投資真詐騙手法，另宣導詐團其他詐騙手法，都是以投資可以短時間獲取高報酬利誘被害人，等到被害人發現獲利無法兌現才知受騙，但往往發現受騙上當時，已被詐騙走數百萬元積蓄。

吳男與吳母聽了警察的話後恍然大悟，放棄提領180萬元現金，與這名女網友共同開手機行創業的想法。忠二路派出所長張畯盛呼籲市民，投資應循正常管道，遇不合常理之投資報酬時應多方面確認，小心謹慎至上。如有疑問請撥打165反詐騙專線查證或110報案專線，警方與您一同守護財產安全。

基隆市警察局第一分局忠二路派出所員警許維仁男（左）、郭燁與國泰世華行員聯手成功阻詐。（記者林嘉東翻攝）

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