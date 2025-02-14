涉助汽車牌照免「吊扣」 嘉義2警圖利罪起訴

嘉義兩警涉與業者合作開具不實罰單，被嘉義地檢署（圖）依圖利罪起訴。（資料照）

2025/02/14 16:59

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義市陳姓、嘉義縣童姓員警被控自2020年起與二手車商、代辦業者合作，開立不實罰單規避汽車牌照遭「吊扣」，圖利車主獲取提前使用車輛不法利益，嘉義地檢署偵結依貪污治罪條例等罪嫌起訴兩員警與4名業者。

嘉義地檢署起訴書指出，根據道路交通管理處罰條例規定，駕駛如果行車速度超出規定的最高時速60公里，除處以罰鍰並當場禁止其駕駛外，還需吊扣汽車牌照6個月，等於這台車將有半年的時間不能使用上路。

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不過汽車代辦業者、二手車商發現法規上有個漏洞，因為「吊銷」的處罰重於「吊扣」，也就是只要因違規遭警方開單裁罰吊銷牌照後，就會因牌照已吊銷後而無從吊扣，車主就可以直接驗車後重新申請牌照，拿到新的牌照就能立即上路。

起訴書指出，洪姓二手車商利用這項法規漏洞，找上嘉義市警察局第一分局陳姓員警幫忙，雙方約定時間、地點，由陳姓員警到指定地點開立吊銷牌照的舉發通知單；後來，傅姓代辦業者、李姓二手車商也輾轉找陳姓員警幫忙，陳姓員警與洪姓、李姓二手車商及傅姓代辦業者等3人，進行多次相同犯罪手法，合計31起。

另已於2022年間退休、原在嘉義縣警察局民雄分局任職的童姓員警，也涉嫌協助熟識的陳姓二手車商在指定地點開立吊銷牌照的舉發通知單，車商因而獲得免除吊扣期間無法使用車輛的不法利益，雙方分別在2021、2022年間合作2件。

起訴書強調，陳姓、童姓兩員警與業者等人所為，讓原被吊扣車輛的車主因此得以免除無法使用車輛的無形利益，業者得以向車主收取代辦費用，陳、童兩員涉及違反貪污治罪條例的違背主管、監督事務圖利他人等罪嫌，洪姓等4名業者涉行使偽造公文書罪嫌，均依法起訴，另陳員、童員於偵查中自白，並無獲取財物，建請減輕其刑。

嘉市警局表示，陳姓員警被起訴後即依規定停職。

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