台中新光三越氣爆澳門2死 員工撐「黑傘牆」助家屬招魂

澳門罹難者家屬在新光三越店門前進行招魂法會。（記者廖耀東攝）

2025/02/15 16:27

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中新光三越中港店於13日爆炸事發兩天後，澳門來台旅遊的一家7口觀光客，當天中午11時許路過店前台灣大道人行道遭招牌、玻璃等碎裂重物砸落，導致56歲鄧男及58歲盧女慘死路邊。家屬今天下午3時到罹難路口招魂，有民眾放置水仙等花束致哀，場面哀戚傷慟。

澳門來台旅遊的一家7口觀光客，13日中午路過台灣大道人行道準備前往隔壁大遠百鼎泰豐餐廳用餐，不慎遭爆炸散落鐵片及玻璃等碎裂物砸中，鄧男及盧女當場慘死，家屬下午進行招魂法會，由新光三越員工協助撐起黑傘，法師搖鈴誦經氣氛哀戚，法會歷時約半小時於下午3時25分結束。

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有民眾在人行道周遭放置水仙、雛菊等花束致哀，報導指出，澳門治安警察局證實死者鄧男為退休警員，不過，家屬並未在場受訪，而蔡男於爆炸後，專車送澳門2歲女童趕往澄清醫院，蔡先生說，家屬希望媒體不要打擾，如果有意見會透過新光三越或台中市府轉達。

蔡先生今天到醫院探視女童，蔡先生說，發生這樣的事感到沉痛、悲哀及傷心，女童狀況仍不樂觀，慶幸自己能在別人需要幫忙時伸出援手，目前希望大家能一起幫女童集氣，盼她能度過難關。

澳門罹難者家屬前往現場召魂前，民眾提前到場放置花束致哀。（記者廖耀東攝）

澳門罹難者家屬到新光三越門口招魂，民眾放置雛菊致哀。（記者廖耀東攝）

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