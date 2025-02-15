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    萬元購女僕肖像權 買家告老闆詐欺被法院打臉

    女僕咖啡廳的李姓負責人，因女僕肖像權被消費者指控詐欺，台南地方法院審理後認定交易符合商業常態，最終判決無罪。（記者王捷攝）

    女僕咖啡廳的李姓負責人，因女僕肖像權被消費者指控詐欺，台南地方法院審理後認定交易符合商業常態，最終判決無罪。（記者王捷攝）

    2025/02/15 16:00

    〔記者王捷／台南報導〕曾姓男子想買咖啡廳陳姓女僕的肖像來畫機車殼，但他指控，「末廣町女僕咖啡廳」的李姓老闆稱，女僕將獲9成報酬，曾男自願提高價格到1萬元，沒想到最後女僕只拿到3000元，曾男因此怒告李老闆詐欺，但法官認為這是商業常態，做出無罪判決。

    曾男在2023年間向李男表達，希望購買女僕的肖像權來畫機車殼，李老闆原開價8000元，並表示會把9成報酬交給女僕，曾男基於此信任，提高報酬至1萬元，當場付了現金。

    後來曾男在2024年7月10日得知，女僕實際僅拿到3000元，認為李男未遵守承諾，透過話術讓自己支付更高費用，所以憤而提告詐欺取財。

    審理過程中，女僕作證時表示，她與李老闆簽訂肖像授權合約，允許業者於其在職期間使用其肖像。對於此次交易，女僕坦言，事先便與李男約定抽成為3000元，並未對該數字有所異議，也不認為自己遭受剝削，不論客戶支付多少費用，都願意接受3000元作為報酬，並未對此感到不滿。

    此外，法院調查後發現，曾男確實已獲得肖像授權，且車殼彩繪已完成，曾男並無財產損失，他沒有證明自己因為受騙而蒙受其他損害。

    法院指出，詐欺罪的成立要件，必須是行為人透過詐術使對方陷入錯誤，進而交付財物並造成財產損害。但是曾男雖認為應將9成報酬交給肖像擁有者，但是業者享有商業決策權，包含支付模式及成本考量。

    李男經營的咖啡廳需提供員工制服，這些服飾屬於營運成本之一，被告將肖像授權收入部分用於經營成本，也符合商業慣例，難以認定構成詐欺行為，所以判決無罪。

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