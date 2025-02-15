知法犯法GG了！嘉警上網販毒被自己人逮到 記2大過免職

嘉義縣警察局劉姓警務員上網販毒被逮，將記2大過免職。（記者蔡宗勳攝）

2025/02/15 15:55

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣警局保安科劉姓警務員涉嫌在網路群組以暱稱販賣二級毒品安非他命，遭台北市警大安分局鎖定，2月14日12時約在嘉義市西區交易，劉男現身遭到逮捕，查扣1包淨重約3.4公克安非他命，爆發嚴重風紀問題後，嘉義縣警局表示依法將記2大過免職，除追究相關人員考監責任，並持續溯源查緝上游。

台北市大安警分局安和路派出所員員執行網路巡邏時，發現群組上有販賣二級毒品安非他命訊息，警員在線上與對方相約以每錢6000元進行交易，劉姓警務員攜帶安非他命要交易時被大安警分局壓制逮捕，清查身份赫然發現抓到自己人，除依違反毒品危害防制條例偵辦，也通報劉某所屬的嘉義縣警察局。

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嘉義縣警局對此表示，劉員原即該局風紀列管人員，對於其知法犯法，影響警譽重大，將秉持「不掩飾、不避重、不護短」的態度，全力配合協助調查，除追究相關人員考監責任外，並將依警察人員人事條例予以劉員兩大過免職，斷然淘汰，嚴懲不貸。

據了解，42歲的劉員從警10多年，曾擔任分局的巡官、派出所長，平時獨來獨往，私底下與同事互動不多，警局於今年初發現劉員疑因缺錢，涉嫌在網路上採取面交或郵寄方式販毒，因事態嚴重，報請嘉義地檢署指揮偵辦，為釐清毒品的來源與交易對象，目前還在搜集證據中，原預計近期將執行搜索行動並逮捕相關嫌犯人，未料案件提前曝光。

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