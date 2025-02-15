網紅醫師黃軒指「高雄前鎮氣爆2死5傷」 消防局怒了揚言報警

網紅醫師黃軒指高雄前鎮氣爆2死5傷（紅框），消防局否認並研議是否報警查辦假訊息。（讀者提供）

2025/02/15 15:10

〔記者洪定宏／高雄報導〕擁有3.2萬粉絲的網紅醫師黃軒，今天上午以「為何氣爆事件，會一直反覆發生」為題發文，內容提及今年1月15日高雄市前鎮區一處化工廠發生氣爆，造成3人死亡、5人受傷，更指「初步調查顯示，事故可能由於管線老化導致瓦斯洩漏引起」，吸引多家網媒照抄報導，引發討論。

高市消防局表示，今天上午看到網媒報導後，隨即查證，確認不僅前鎮區當時未發生，整個高雄市近期都沒有發生黃軒所描述的氣爆案件，透過黃軒的粉專私訊、留言，並電話聯絡要求修正，目前黃軒已刪除。

請繼續往下閱讀...

媒體再詢問新聞局長項賓和「市府有無認定黃軒是否破壞高雄城市形象？」及「市府是否研議要求黃軒公開道歉？」項賓和解釋，黃軒「應無明顯惡意散佈錯假訊息的意圖」，新聞局會加強提醒各局處注意錯假訊息的即時澄清更正。

據了解，黃軒已修改發文內容，他原本指「在短短的4個月（11月-2月）內，已經有5件重大的氣爆公安事件了！！！」，被點出錯誤後，改為「12月-2月」、「3個月」、「3件」，也就是刪掉高雄市前鎮區及台北市內湖區的案例，但已被截圖存證，網媒照抄報導部分尚未修正。

高市消防局在媒體群組澄清強調，已要求黃軒修正。（取自高市消防局媒體群組）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法