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    首頁　>　社會

    店員偷拍顧客裙底風光 雇主發現報警揭偷拍狼

    許姓男子去年4月用手機偷拍到店內購物的女子裙底風光，被檢方依涉犯妨害性隱私罪起訴後，被雇主又用手機偷拍另名被害女子裙底風光。檢方調查後，再次將許男依涉犯妨害性隱私罪起訴。（記者林嘉東攝）

    許姓男子去年4月用手機偷拍到店內購物的女子裙底風光，被檢方依涉犯妨害性隱私罪起訴後，被雇主又用手機偷拍另名被害女子裙底風光。檢方調查後，再次將許男依涉犯妨害性隱私罪起訴。（記者林嘉東攝）

    2025/02/15 14:59

    〔記者林嘉東／基隆報導〕許姓男子受雇一家即期品店鋪，去年4月間用手機偷拍到店內購物的女子裙底風光，被檢方依涉犯妨害性隱私罪起訴；未料，5個月後，雇主查看店內監視器赫見，許又用手機偷拍另名被害女子裙底風光，報警揭發這名偷拍慣犯。基隆地檢署調查後再次將許男依涉犯妨害性隱私罪起訴。

    剛滿20歲的許姓男子受雇在基隆市仁愛區一家即期品店顧店，去年4月間見1名身材姣好、穿著迷你短裙的妙齡女子在一家即期商品店鋪內挑選商品，竟尾隨在她身後，趁她彎腰之際，以手機由下往上，偷拍她裙底風光。

    許男偷拍時，不慎碰觸到被偷拍女子的鞋子，嚇得被害人趕緊起身，才驚覺被後方男子拿著手機偷拍她裙底風光；許男見偷拍行徑曝光後，拔腿往店鋪外衝。

    警方循線找到許男，查扣他手機發現手機內並無偷拍小美的影片；不過，許男坦承當時確實有偷拍小美，當時太緊張拍到的畫面很模糊，所以將偷拍影像檔案刪除。檢方調查後，將許男依涉犯妨害性隱私罪起訴。

    去年9月，雇主調閱店內監視器查帳時，發現許男又拿手機偷拍另名到店內購物的被害女子，擷取許男偷拍畫面後，報警揭發這名偷拍慣犯。檢方調查後，將許男依涉犯妨害性隱私罪起訴。

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