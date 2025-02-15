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    假冒律師真詐財 信義警埋伏逮人

    蔡男跟受害婦人的訊息對話。（記者邱俊福翻攝）

    蔡男跟受害婦人的訊息對話。（記者邱俊福翻攝）

    2025/02/15 13:42

    〔記者邱俊福／台北報導〕31歲蔡姓男子近日見有婦人於臉書「免費法律諮詢」張貼文章，求助法律諮詢，竟假冒律師身分主動搭訕，並私訊偽照的律師證，取信對方，所幸該婦人感覺有詐，向北市警信義分局三張犁派出所報案，雙方前天相約咖啡廳簽署委託書與交付6萬6000元時，埋伏警方一舉逮人送辦。

    警方表示，被害婦人因有自訴案件需求，在臉書「免費法律諮詢」張貼文章，不久蔡男即以臉書私訊聯繫婦人，自稱為高雄市的「蔡晉祐」律師，並私訊偽造的律師證，讓該婦人信以為真，雙方隨後經過訊息對話，蔡嫌提出欲委任律師刑事偵查與民事全包，要價6萬6000元。

    受害婦人事後感覺有異，主動向警方報案，警方經查發現，高雄地區確有「蔡晉祐」執業律師，但身份完全是被假冒，並籍此訛詐。

    前天下午，蔡男駕車自高雄市北上，跟受害婦人相約於北市光復南路一家咖啡廳碰面，進行簽署委託書與交付費用，警方便派員埋伏守候，當蔡男一現身咖啡廳，警方立即上前逮人。

    蔡男見到警方，嚇了一大跳，對警方訊問是哪家律師事務所，不願回應，一再堅稱自己有法律專業，只是單純服務該婦人的諮詢，沒有收費。

    但警方根據被害婦人報案與雙方訊息對話內容等證據，將他依詐欺現行犯逮捕，除移送地檢署偵辦，也將持續追查有無其他被害人無辜受騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方逮捕身穿白色上衣的蔡姓男子。（記者邱俊福翻攝）

    警方逮捕身穿白色上衣的蔡姓男子。（記者邱俊福翻攝）

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