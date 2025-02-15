台中新光三越氣爆護理師情侶英勇救人 彰基頒10萬百貨禮券

彰基總院長陳穆寬（圖中）頒發10萬百貨禮券，給在台中新光三越氣爆案英勇救人的護理師蘇奕帆（圖左）、郭芸亘（圖右）。（彰基提供）

2025/02/15 12:28

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台中新光三越前天（13日）發生氣爆案，彰化基督教醫院急診室護理師情侶蘇奕帆、郭芸亘英勇救人，彰基總院長陳穆寬今天發放10萬元百貨公司禮券予以嘉勉，肯定醫護人員在第一時間發揮救人天職。至於禮券是哪一家百貨公司，初步了解並非發生氣爆的百貨公司。

陳穆寬表示，蘇奕帆從中台科技大學護理系畢業，郭芸亘從亞州大學護理系畢業，兩人進入彰基急診擔任護理師，休假去逛百貨公司，親身遇到氣爆當下，勇敢的站上救援最前線，這種對生命的無私奉獻，見義勇為的使命感，正是彰基所期望看到的醫護精神。

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陳穆寬強調，這兩位護理師在直擊氣爆現場後，展現的英勇救人行動，令人非常感動，決定頒發10萬禮券，因為兩位年輕的護理師，不只是在醫院守護病患，也把醫護救人精神發揮在日常，更期待醫護人員永遠是以救人為生命的第一職志。

由於蘇奕帆、郭芸亘才剛直擊台中新光三越百貨的氣爆案，各界關心彰基所頒發的百貨禮券是哪一家？初步了解並非發生氣爆的百貨公司，所發的禮券是其它百貨業者。

彰基醫護人員對於蘇奕帆、郭芸亘救人事蹟也非常感佩，兩人原本計畫要到美食街去用餐，因為剛好有事擔誤了，才避免進入氣爆樓層，及時逃離現場，才剛走到門口就馬上發揮檢傷分類的急救專業來救人，展現醫護人員救人第一的最佳典範。

彰基總院長陳穆寬（圖右1）頒發10萬百貨禮券，給在台中新光三越氣爆案英勇救人的護理師蘇奕帆（圖左2）、郭芸亘（圖右2）。（彰基提供）

彰基護理師蘇奕帆（圖左黑衣者）、郭芸亘（圖右黑衣者）對台中新光三越氣爆案傷者伸出援手。（民眾提供）

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