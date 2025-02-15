為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中新光三越氣爆護理師情侶英勇救人 彰基頒10萬百貨禮券

    彰基總院長陳穆寬（圖中）頒發10萬百貨禮券，給在台中新光三越氣爆案英勇救人的護理師蘇奕帆（圖左）、郭芸亘（圖右）。（彰基提供）

    彰基總院長陳穆寬（圖中）頒發10萬百貨禮券，給在台中新光三越氣爆案英勇救人的護理師蘇奕帆（圖左）、郭芸亘（圖右）。（彰基提供）

    2025/02/15 12:28

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕台中新光三越前天（13日）發生氣爆案，彰化基督教醫院急診室護理師情侶蘇奕帆、郭芸亘英勇救人，彰基總院長陳穆寬今天發放10萬元百貨公司禮券予以嘉勉，肯定醫護人員在第一時間發揮救人天職。至於禮券是哪一家百貨公司，初步了解並非發生氣爆的百貨公司。

    陳穆寬表示，蘇奕帆從中台科技大學護理系畢業，郭芸亘從亞州大學護理系畢業，兩人進入彰基急診擔任護理師，休假去逛百貨公司，親身遇到氣爆當下，勇敢的站上救援最前線，這種對生命的無私奉獻，見義勇為的使命感，正是彰基所期望看到的醫護精神。

    陳穆寬強調，這兩位護理師在直擊氣爆現場後，展現的英勇救人行動，令人非常感動，決定頒發10萬禮券，因為兩位年輕的護理師，不只是在醫院守護病患，也把醫護救人精神發揮在日常，更期待醫護人員永遠是以救人為生命的第一職志。

    由於蘇奕帆、郭芸亘才剛直擊台中新光三越百貨的氣爆案，各界關心彰基所頒發的百貨禮券是哪一家？初步了解並非發生氣爆的百貨公司，所發的禮券是其它百貨業者。

    彰基醫護人員對於蘇奕帆、郭芸亘救人事蹟也非常感佩，兩人原本計畫要到美食街去用餐，因為剛好有事擔誤了，才避免進入氣爆樓層，及時逃離現場，才剛走到門口就馬上發揮檢傷分類的急救專業來救人，展現醫護人員救人第一的最佳典範。

    彰基總院長陳穆寬（圖右1）頒發10萬百貨禮券，給在台中新光三越氣爆案英勇救人的護理師蘇奕帆（圖左2）、郭芸亘（圖右2）。（彰基提供）

    彰基總院長陳穆寬（圖右1）頒發10萬百貨禮券，給在台中新光三越氣爆案英勇救人的護理師蘇奕帆（圖左2）、郭芸亘（圖右2）。（彰基提供）

    彰基護理師蘇奕帆（圖左黑衣者）、郭芸亘（圖右黑衣者）對台中新光三越氣爆案傷者伸出援手。（民眾提供）

    彰基護理師蘇奕帆（圖左黑衣者）、郭芸亘（圖右黑衣者）對台中新光三越氣爆案傷者伸出援手。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播