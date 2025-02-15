泰籍失聯移工跨海接收市價億元海洛因 主嫌被求處無期徒刑

警方查獲泰國籍失聯移工宋姓男子（前排中）與阿隆（後排中）送辦。（警方提供）

2025/02/15 12:21

〔記者周敏鴻／桃園報導〕泰國籍失聯移工宋姓男子與同鄉阿隆涉嫌被販毒集團吸收，負責接收馬來西亞寄來台灣的毒品包裹，去年11月間，市價約1億元、總重約24.8公斤海洛因毒品，被分裝夾藏在塑膠裝飾花盆內寄來台灣，還好包裹寄抵桃園國際機場遠雄快遞專區時被察覺有異，毒品才未流入市面，桃園地檢署今天（15日）偵結，已因毒品案件將宋男等2人提起公訴，並求處宋男無期徒刑。

檢方調查，宋男（42歲）與阿隆（40歲）本來都是同一間工廠聘用的外籍移工，兩人因此熟識；原來有吸毒惡習的宋男逃逸後，與他在泰國相識的販毒集團取得聯繫，再透過對方結識台灣販毒集團成員，共謀從馬來西亞進口海洛因毒品，宋男於是找上後來也從工廠逃逸的阿隆擔任包裹收件人。

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去年11月間，馬來西亞的上游販毒集團，將總重約24.8公斤的海洛因分裝成86包後，夾藏在塑膠裝飾花盆內，分為包裹5箱寄送到台灣，包裹於同年月8日抵達桃園國際機場遠雄快遞專區，財政部關務署台北關人員執行X光儀檢視勤務時，察覺包裹有異，開箱查驗發現毒品，航空警察局循線逮回宋男與阿隆。

宋男與阿隆目前羈押中，桃園地檢署今依違反毒品危害防制條例起訴2人，因宋男犯後態度惡劣，檢方求處無期徒刑；阿隆因落網後配合檢警通知宋男出面，檢方請求法官量處15年有期徒刑；檢警後續還將要追查吸收2人的販毒集團成員等幕後黑手到案。

檢警查獲夾藏在塑膠裝飾花盆內的海洛因。（警方提供）

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