女控動物醫院救貓失當害她憂鬱症 求償51萬敗訴

李女控訴動物醫院救治幼貓失當導致傷害，求償51萬多元，法官認為訴求無理，予以駁回。（資料照）

2025/02/15 11:56

〔記者李立法／屏東報導〕李姓女子將幼貓送往動物醫院醫治，卻認為院方未妥善處置，導致幼貓受到傷害，讓她因此而罹患憂鬱症及焦慮症，提告要求動物醫院及相關醫療人員賠償她51萬多元，屏東地院囑託獸醫專家鑑定後，認為該動物醫院醫療處置措施符合常規，李女訴求無理，予以駁回，可上訴。

李女主張，她將出現嘔吐及腹瀉等症狀的幼貓帶往張男主持的動物醫院治療，但院方並未妥善安置，導致幼貓被其他動物攻擊受傷，院方還擅自將幼貓右前掌截肢，令她蒙受極大痛苦，因而罹患憂鬱症及焦慮症，院方應賠償她精神撫慰金及醫療費等51萬多元。

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動物醫院則指出，李女攜帶4隻流浪幼貓就醫，因全都感染貓瘟導致3隻死亡，該院全力救活1隻，但右前肢已經壞死，並非受到其他動物攻擊，也無截肢情事，李女訴求實屬無理，應予駁回。

屏東地院囑託亞洲大學學士後獸醫系進行鑑定，認為該動物醫院為幼貓右前肢下點滴方式進行救治，屬適當醫療方式，幼貓傷勢並非是其他動物攻擊所致；法官認為該動物醫院對幼貓的診治措施，符合醫療常規，難認有過失，應駁回李女請求。

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