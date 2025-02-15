翻垃圾桶打破雞蛋 怪男怒飆超商店長16分鐘髒話

70歲林男在便利商店翻垃圾桶，不慎打破雞蛋，竟怒罵店長長達10多分鐘法院認定公然侮辱罪，判罰5000元，可易服勞役。（資料照）

2025/02/15 11:53

〔記者王捷／台南報導〕70歲林姓男子在便利商店翻垃圾桶，結果打破自己帶來的雞蛋，卻用髒話罵全家便利超商的女店長長達16分鐘，台南地方法院以公然侮辱罪判處新台幣5000元罰金。

去年10月間某日早上8點多，林男到全家便利商店翻找垃圾桶，不小心打破自己帶的雞蛋，店長見狀不想跟林男計較，只是請林男離開，但林男隨即爆發情緒，開始在店內用髒話辱罵店長，且這些髒話都與女性有關，過程長達16分鐘。

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當時，店內另有多名顧客出入，整個過程公開可見，導致店長名譽受損，而店長始終未對林男出言侮辱，最後報警提告。法官認為，林男的言論與公共利益無關，只是為了雞蛋打破宣洩情緒，應優先保障店長的名譽權。

法院審理認為，林男不只罵髒話，還罵了10多分鐘，超過一般人可合理忍受的範圍，對店長的名譽造成損害，考量林男與店長不認識，沒有私人恩怨，但林男在過去曾多次因竊盜案留下前科，素行不佳，且本案至今未與店長達成和解，處罰金5000元，可以易服勞役。

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