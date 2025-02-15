台中6旬夫妻迷途新田登山步道 警消情人夜搜救脫困

潭子警消順利搜救老夫妻下山。（民眾提供）

2025/02/15 11:45

〔記者張軒哲／台中報導〕「不好意思！情人節讓你們來救老情人！」台中市一對六旬夫妻昨日下午相偕至潭子區新田登山步道健走，竟迷途受困，找不到下山路徑，請求救援。潭子警消動員攀下溪谷後再架繩索營救，以人力接引方式協助夫妻倆脫困。夫妻倆獲救後頻頻向警消人員鞠躬道謝，並自嘲「真是難忘的情人節啊，讓你們辛苦了!」

新田登山步道是台中老少咸宜的登山步道，竟發生受困意外。警方今日指出，昨（14）日18時26分許，大雅警分局潭北派出所接獲報案，稱一對夫婦於潭子區新田里山區迷途，請求救援。值班警員黃奕銓立即派遣巡邏警員王嘉駿、林恆嘉上山搜尋，同時撥打電話聯繫報案人63歲蔡女及66歲江男，夫妻表示天色昏暗且身上照明設備不足，無法辨別身在何處。

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黃員透過電話先安撫報案人情緒後，靈機一動詢問報案人是否能加入LINE好友，藉由LINE內建功能可傳送位置訊息，就能得知所在位置，蔡女後續果真成功回傳所在地座標，員警因此請夫婦原地待援，不要再移動。

此時，王、林2員沿產業道路附近果園協尋，並於19時15分許發現在對面山壁上的夫妻，卻無路可進入，後續消防人員抵達現場嘗試從果園步行無果，遂直接攀下溪谷後再架繩索營救，以人力接引方式協助夫妻倆脫困，經檢測後兩人皆無受傷，生命跡象穩定。

潭北派出所所長簡渟哲呼籲，民眾可下載內政部警政署「警政服務APP」，一旦有需要時，按下「視訊報案」中的「視訊撥出」按鈕，所在位置的經緯度座標會傳送到警察局110受理報案台螢幕畫面，有利於警察掌握定位位置，加快援救速度。此外，山區天候瞬息萬變，入夜後經常氣溫驟降，希望民眾在登山賞景時應攜帶足夠裝備，並事前做好路線規劃，注意安全，以防發生意外。

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