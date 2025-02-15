田徑隊吹哨聲擾鄰 莽男拿鋸子闖國中校園叫囂

蔡姓兄弟不滿國中田徑隊訓練時，教練的吹哨聲干擾到睡眠，蔡家哥哥拿鋸子朝國中生恫嚇叫囂。示意圖。（資料照、記者陳恩惠翻攝）

2025/02/15 10:23

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蔡姓兄弟家住高雄鳳山區某國中旁，兩兄弟認為，國中田徑隊訓練時，黃姓教練的吹哨聲干擾到睡眠，經反映無效後，兩兄弟闖入校園理論，蔡家哥哥還拿鋸子朝國中生恫嚇叫囂，校方報警處理，蔡家哥哥被依恐嚇罪判拘20天，得易科罰金。

判決指出，2022年12月15日，蔡姓兄弟認為家旁邊的國中田徑隊訓練時，黃姓教練的吹哨聲干擾到睡眠，兩兄弟闖入校園找教練理論，蔡家弟弟還自備哨子，吹響哨子向當時在操場上課學生、老師叫囂。

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由於雙方無法達成共識，蔡家哥哥回家拿了一把鋸子，重返校園朝國中生恫嚇叫囂，校方趕緊報警處理。高雄地方法院審理時，蔡家哥哥說，田徑隊訓練時的哨聲又吵又響，已妨礙到周遭鄰居的生活品質，但卻屢勸不聽，還被國中小屁孩嗆聲挑釁，自己一時情緒上來才會拿鋸子到學校，但沒有傷人的意圖。

法官認為，蔡男僅因第2次到場反映時遭該校學生挑釁，竟不思以平和、理性方式處理紛爭，反而拿鋸子恫嚇學生，且事後未與學生達成和解，因此依成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪判拘役20日，得易科罰金，可上訴。

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