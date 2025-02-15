Doctor是醫生還博士？承辦人員搞烏龍 役男滯美攻讀學位沒當兵險吃牢飯

承辦人員搞烏龍把Doctor誤認為博士，役男滯美攻讀學位沒回台當兵差點吃牢飯。示意圖。（資料照）

2025/02/15 09:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蕭姓男子赴美攻讀醫學系學位，依規定30歲前就得回國服兵役，但區公所人員搞烏龍，把「Doctor」誤認為博士，同意放寬並延長服役年限，前手離職後，新接任的承辦人發現錯誤通知蕭男趕快回國，但蕭男遲未歸國，被依妨害兵役罪送辦，但法官認為，蕭男基於信賴區公所人員給予延緩兵役期限，加上無法中斷學業回台，因此判他無罪。

判決指出，蕭姓男子高中畢業後赴美念大學，畢業後，念了學士後醫學系，完成學業後，又去另家大學攻讀學士後醫學系，但根據法規，役男赴美就學年齡最高為30歲（即至2022年12月31日），就要返國接受徵兵處理。

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區公所兵役課蔡姓承辦人於2019年4月與蕭男連絡，請他提供在學證明以辦理緩徵，蕭男提供在學證明後，蔡女以電子郵件回覆「依據這份文件我會登陸你的資料預計就讀至2024年6月30日（屆時你32歲），若有提早畢業或準時畢業請記得遵守返國完成兵役義務」。

蔡女於2019年9月離職後，新接任的承辦人發現錯誤，蕭男聲稱念博士學位，但繳交的在學證明是MD，即Doctor of Medicine（醫學士），在內政部役政司的函示裡面是學士學位，非博士學位，不是有Doctor就是指博士學位，因此在2023年12月通知蕭男趕快回國兵役。

蕭男因無法中斷學業，滯留美國未歸，被依妨害兵役罪送辦；高雄地方法院審理時，蔡女坦承自己有誤解，沒有再細查國外學制的規定，誤認蕭男是念博士班才會放寬兵役期限；法官認為，蕭男基信賴信賴區公所人員給予延緩兵役期限，因此難以知悉正確的服役期限為何，才會留在美國唸書，認定他沒有故意逃兵，判他無罪，可上訴。

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