台中溪畔驚見屍體？美籍帥哥麻豆曝真相

羅伯躺在麻園頭溪旁，一度嚇到晨間運動的路人。（警方提供）

2025/02/15 09:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第一分局公益派出所今天（15日）發布一則有趣的訊息，本月3日上午7時許，民眾慌張報案指稱，忠明南路與向上南路交界處橋下（麻園頭溪）有一名外籍男子，躺在溪畔旁，不動宛如屍體，或受傷昏迷，線上巡邏員警陳凱貿、洪舜麟立即趕赴現場，原來是美籍模特兒羅伯（26歲），正在挑戰極限冒險旅行，不住旅館，只在戶外過夜，藉此環島旅行。

警方探詢後始知，羅伯計劃徒步走遍台灣，並在公園、海邊、河邊等戶外地點過夜，他從北部出發，走到台中，並計劃繼續南下走到彰化，充滿了冒險和挑戰，卻也因睡在麻園頭溪的溪畔嚇到民眾而衍生誤會，他當時躺在河床邊，卻被誤認為死亡，或受傷昏迷等，讓路過散步的民眾嚇得報警。

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員警雖然對羅伯的挑戰精神表示讚賞，但也提醒羅伯應注意自身安全。後經現場救護人員對羅伯進行檢查，確認身體並無異狀後，羅伯也離開了河床，繼續他的旅行。

第一分局分局長尤啓南提醒，挑戰極限和環島旅行是許多人夢想中的冒險，但都應該以安全為前提，在追尋自我挑戰的過程中，保護好自己，享受每一個美麗的旅程。

美籍模特兒羅伯指自己正在挑戰極限冒險旅行，只在戶外過夜，藉此環島旅行。 （警方提供）

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