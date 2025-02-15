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    首頁　>　社會

    高雄2騎士路口堵塞鑽斑馬線挨撞 受傷還要被罰

    1輛銀色轎車因光華一路路口堵塞，切到內側欲穿路口，但尚禮街綠號誌已綠燈，2名騎士因無路可行改鑽行人穿越道而被轎車撞倒受傷。（民眾提供）

    1輛銀色轎車因光華一路路口堵塞，切到內側欲穿路口，但尚禮街綠號誌已綠燈，2名騎士因無路可行改鑽行人穿越道而被轎車撞倒受傷。（民眾提供）

    2025/02/15 09:28

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區光華一路與尚禮街口，昨（14）日上午8點多上班顛峰時間，發生一起轎車撞倒2機車騎士的車禍，當時因路口堵塞，車龍中1輛轎車改切內側車道，但尚禮街綠燈亮起，多部機車因路口堵塞鑽行人穿越道，其中2輛與轎車發生碰撞，騎士不僅受傷，還要被依「未在規定車道行駛」最高開罰1800元。

    苓雅分局凱旋所指出，轎車駕駛許男（40歲）沿光華一路往北行駛；2名機車騎士賴男（58歲）、蔡女（55歲）沿尚禮街西直行於路口發生碰撞肇事。許男未受傷，賴男、蔡女多處擦傷，賴男自行就醫、蔡女送醫治療，2人皆意識清楚無大礙；3名駕駛無人酒駕。

    警方初步分析事故原因，許男未注意車前狀況；賴男、蔡女行駛行人穿越線且行至有號誌之交岔路口，遇有前行或轉彎之車道交通擁塞時，應在路口停止線前暫停，不得逕行駛入交岔路口內，行駛行人穿越線行為，違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第13款「未在規定車道行駛」，可處600元至1800元以下罰鍰。另詳細肇事責任待送交通大隊分析研判。

    此外，警方亦提醒，道交法第58條，駕駛人不依規定保持前、後車距離；行至有號誌之交岔路口，遇紅燈不依車道連貫暫停而逕行插入車道間，致交通擁塞，妨礙其他車輛通行；或遇有前行或轉彎之車道交通擁塞而逕行駛入交岔路口內，致號誌轉換後仍未能通過，妨礙其他車輛通行，以上可處600至1200元罰鍰。

    銀色轎車在光華一路與尚禮街口，與2名騎士發生車禍。（民眾提供）

    銀色轎車在光華一路與尚禮街口，與2名騎士發生車禍。（民眾提供）

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