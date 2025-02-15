屏東獨居老翁2天未傳早安圖 老友機警報案救回性命

78歲王姓獨居老翁倒臥家門前2天，經老友報案求助，消警合力救援。（屏縣里港警分局提供）

2025/02/15 09:17

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣九如鄉78歲王姓獨居老翁每天都會傳「早安圖」向何姓老友噓寒問暖，但近2日老翁均未傳早安圖，也未讀訊息還無法取得聯繫，老友深怕其發生不測報警求助，原來是老翁因跌倒倒臥在家2天，警消合力破門將已失溫的老翁及時送醫。

屏縣里港警分局今天（15日）說明，昨天（14日）上午11時許，九如分駐所接獲老翁的老友求助，警員張育敬、蘇憲榮、羅佳純立即趕抵現場，透過門縫發現王姓老翁竟倒臥在家門前，緊急通報119及鎖匠到場以長梯越過圍牆入屋救援，老翁奄奄一息，幸經及時發現送醫救治，無生命危險。

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九如分駐所副所長張泄文說明，該名78歲王姓老翁獨居且行動不便，近兩日溫度驟降又下雨，老翁不讀不回訊息讓何姓老友非常擔心。警方到場發現該戶大門深鎖，呼喊無人回應，經仔細於房屋外牆、門縫探察屋內情形，發現老翁竟倒臥於家門前，立即通報消防、救護單位、鎖匠到場協助，以長梯越過圍牆開門進行救護。

王姓老翁尚有些微意識，全身濕透且有失溫情形。經了解，原來他因行動不便跌倒於大門前，2天無法起身，警方立即協同救護單位將老翁送往醫院救治，幸無生命危險。

里港警分局分局長温基興表示，張員等3名同仁處事機警應變得宜，成功從死神中搶命，表現殊值嘉許。提醒民眾，台灣邁入超高齡化社會，鄰里家人間應互相關懷，尤其家有年長獨居者應相互定期聯絡，以避免造成事故發生卻無人知曉的狀況。

救援人員以長梯越過圍牆入屋救援。（屏縣里港警分局提供）

獨居老翁倒臥家門前2天，經老友報案求助，消警合力救援。（屏縣里港警分局提供）

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